Рост заболеваемости ОРВИ ожидается в Беларуси в октябре – медики напоминают о методах профилактики

Рост заболеваемости ОРВИ в Беларуси ожидается в октябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас же она на уровне последних двух лет. Сентябрь – время, когда стоит позаботиться о профилактике.

Все организации здравоохранения готовятся к массовой вакцинации против гриппа и коронавирусной инфекции. Медики рекомендуют поставить прививку детям, взрослым из групп риска, с хроническими заболеваниями и старше 60 лет. Такая мера позволит снизить риск подхватить ОРВИ или легче перенести заболевание.

Светлана Нечай, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:

В структуре заболеваний у нас обычные негриппозные вирусы. Это парагрипп, это рино- и аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус, SARS-CoV-2, который стал уже сезонным. Вариант «Стратус» активно занимает нишу и в нашей стране. Тяжелого течения данный вирус не вызывает. Все необходимое в аптечной сети и в организациях здравоохранения имеется для оказания необходимого объема медицинской помощи.

Медики рекомендуют не забывать и про меры профилактики: проветривать помещение, одеваться по погоде, есть фрукты и овощи, а также побольше гулять на свежем воздухе.