Захарова иронично высказалась о наличии у Умерова недвижимости в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о наличии восьми объектов недвижимости в США, которые принадлежат семье секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Об этом пишет РИА Новости.

По ее мнению, покупка объектов недвижимости была сделана под предлогом «защиты Европы от агрессора».

«Нормально наклянчили на «защиту Европы от агрессора», – написала она в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что семья Умеровых владеет тремя квартирами во Флориде, одной в Нью-Йорке и еще четырьмя виллами в районе Майами.

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