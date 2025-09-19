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Захарова иронично высказалась о наличии у Умерова недвижимости в США

19 сентября 2025 09:29
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Захарова иронично высказалась о наличии у Умерова недвижимости в США-0

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о наличии восьми объектов недвижимости в США, которые принадлежат семье секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Об этом пишет РИА Новости.

По ее мнению, покупка объектов недвижимости была сделана под предлогом «защиты Европы от агрессора».

«Нормально наклянчили на «защиту Европы от агрессора», – написала она в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что семья Умеровых владеет тремя квартирами во Флориде, одной в Нью-Йорке и еще четырьмя виллами в районе Майами.

Фото: pixabay

# Международная политика # Мария Захарова

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