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FT: сенаторы США хотят ввести санкции против «теневого флота» РФ

19 сентября 2025 10:42
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FT: сенаторы США хотят ввести санкции против «теневого флота» РФ-0

Сенаторы США планируют представить законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении танкеров, якобы используемых для экспорта энергетических ресурсов России. Об этом пишет РИА Новости.

Эта инициатива также охватывает проекты, касающиеся сжиженного природного газа и оборонной отрасли России.

Авторы законопроекта – Джим Риш и Джин Шахин, к ним присоединились другие сенаторы, в том числе Линдси Грэм и Том Коттон. Прежде чем поставить законопроект на голосование, его предполагается согласовать с Белым домом.

Фото: pixabay

# Международная политика

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