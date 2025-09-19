FT: сенаторы США хотят ввести санкции против «теневого флота» РФ

Сенаторы США планируют представить законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении танкеров, якобы используемых для экспорта энергетических ресурсов России. Об этом пишет РИА Новости.

Эта инициатива также охватывает проекты, касающиеся сжиженного природного газа и оборонной отрасли России.

Авторы законопроекта – Джим Риш и Джин Шахин, к ним присоединились другие сенаторы, в том числе Линдси Грэм и Том Коттон. Прежде чем поставить законопроект на голосование, его предполагается согласовать с Белым домом.

Фото: pixabay