Психолог Алёна Дзиодзина объяснила позицию Лукашенко, что Президентом должен быть «крепкий мужик»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Во время собрания идеологического актива и Александра Лукашенко был поднят вопрос о том, почему в контексте современной политики едва ли возможно быть президентом-женщиной, несмотря на то, что существуют примеры. Теоретически, потому, как практически за женскими лицами в президентской должности нередко стоят исполнители чьей-то воли, в то время как даже строптивых ломают, независимо от того, какого ты пола. Мир современной политики не делится на мужчин и женщин в том плане, чтобы проявить снисхождение или жалость.
Требования к президентскому статусу у всех одинаковый: население ждет эффективного лидера и стабильности, защищенности, а политический мир требует жестокости. Не жестокости, а именно стержня. Это не значит, что женщина чем-то хуже или совсем не способна справиться с президентской должностью. В мире немало сильных, толковых женщин-руководителей. Но повторюсь, что современный политический мир безжалостен и президенту-женщине в нем придется быть наравне с мужчинам.
«Я женщин уважаю безмерно и был бы рад, если бы нашлась такая женщина, которая могла бы быть сейчас Президентом», – подчеркнул Александр Лукашенко во время собрания. Потому как в духе нашего времени быть президентом не просто сложно – опасно: мир делит заново место под солнцем, и если мы говорим о президентской роли как о способности защищать свой народ, то мало быть просто знающим, грамотным и даже очень принципиальным.
Алена Дзиодзина:
Помимо перечисленных качеств, президентская должность – это стрессоустойчивость, необходимость работать без отдыха и в повышенной атмосфере опасности, перестать принадлежать себе в принципе. Пожелал бы Александр Лукашенко подобной участи женщине?! Очевидно, нет. И его позиция о том, что главой государства должен быть «крепкий мужик», скорее, связана с трепетным отношением к «слабому» полу, чем с какой-то дискриминацией в этом смысле.
«Женщина – это образец, который природа создала. Тем не менее я полагаю, что нельзя ее на эту «горячую сковородку» сегодня бросать», – сказал Президент во время собрания.
Увы, но современный политический мир и правда, скорее, напоминает горячую сковородку, где стремление переделить власть зачастую перемалывает без разбора тех, кто дает слабину. Тут даже не идет речи о том, чтобы быть слабым политиком. Порой достаточно ситуативно уступить обстоятельствам один раз.
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