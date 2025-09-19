Психолог Алёна Дзиодзина объяснила позицию Лукашенко, что Президентом должен быть «крепкий мужик»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Во время собрания идеологического актива и Александра Лукашенко был поднят вопрос о том, почему в контексте современной политики едва ли возможно быть президентом-женщиной, несмотря на то, что существуют примеры. Теоретически, потому, как практически за женскими лицами в президентской должности нередко стоят исполнители чьей-то воли, в то время как даже строптивых ломают, независимо от того, какого ты пола. Мир современной политики не делится на мужчин и женщин в том плане, чтобы проявить снисхождение или жалость.

Требования к президентскому статусу у всех одинаковый: население ждет эффективного лидера и стабильности, защищенности, а политический мир требует жестокости. Не жестокости, а именно стержня. Это не значит, что женщина чем-то хуже или совсем не способна справиться с президентской должностью. В мире немало сильных, толковых женщин-руководителей. Но повторюсь, что современный политический мир безжалостен и президенту-женщине в нем придется быть наравне с мужчинам.

«Я женщин уважаю безмерно и был бы рад, если бы нашлась такая женщина, которая могла бы быть сейчас Президентом», – подчеркнул Александр Лукашенко во время собрания. Потому как в духе нашего времени быть президентом не просто сложно – опасно: мир делит заново место под солнцем, и если мы говорим о президентской роли как о способности защищать свой народ, то мало быть просто знающим, грамотным и даже очень принципиальным.