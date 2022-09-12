Суверенными мы можем быть только в союзе? Мнения экспертов

Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

То есть суверенными мы можем быть только в союзе? Это касается не только России, но и ШОС, правильно?

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Да. Прежде всего что касается политических ситуаций. Георгий Гриц, экономический аналитик:

Это сильно преувеличено. Сергей Дик:

Нет, не сильно. Георгий Гриц:

Мы и без ШОС будем суверенным государством. Сергей Дик:

Я бы не сказал. Нас просто ситуация обязывает вступать. Не только, ОДКБ у нас есть еще, ЕврАзЭс, СНГ в крайнем случае. Я говорю об этом, что мы не должны остаться одни. И прежде всего и санкции, и экономическая, и политическая ситуации, и то давление, которое оказывается на нашу страну, именно это нас не то что вынуждает, мы и цивилизационно должны быть там.