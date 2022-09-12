Суверенными мы можем быть только в союзе? Мнения экспертов
Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
То есть суверенными мы можем быть только в союзе? Это касается не только России, но и ШОС, правильно?
Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Да. Прежде всего что касается политических ситуаций.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Это сильно преувеличено.
Сергей Дик:
Нет, не сильно.
Георгий Гриц:
Мы и без ШОС будем суверенным государством.
Сергей Дик:
Я бы не сказал. Нас просто ситуация обязывает вступать. Не только, ОДКБ у нас есть еще, ЕврАзЭс, СНГ в крайнем случае. Я говорю об этом, что мы не должны остаться одни. И прежде всего и санкции, и экономическая, и политическая ситуации, и то давление, которое оказывается на нашу страну, именно это нас не то что вынуждает, мы и цивилизационно должны быть там.
Вадим Боровик, политолог:
Поддержу, во-первых: такие компактные государства, как Беларусь, вне рамок региональных и международных структур не способны сегодня в полной мере обеспечить свой суверенитет. Поэтому нам нужны в первую очередь в оборонном плане структуры, которые будут нас прикрывать «ядерным зонтиком», и экономические – доступ на рынки. И второе, коллеги. «Война» звучит сегодня из многих уст, и иногда не в правильном контексте. Все время говорят: «Идет Третья мировая», – и чуть ли не эскалация. Да, задача коллективного Запада, в первую очередь – англо-саксов и американцев, в Евразии провести эскалацию. Как минимум включить Прибалтику и Польшу, Беларусь и Россию. Вот этого мы не должны допустить и использовать все механизмы для того, чтобы в ближайшее время локализовать этот конфликт и прекратить. Это первый будет шаг к тому, чтобы эта организация была мощной и сильной. Воюющая сторона с ослабленной экономикой всегда будет зависима от того, что ее ресурсы будут покупать дешевле – я говорю о России. Будут выкручивать ей руки, и она будет технологически отставать. Поэтому первая задача, вторая и третья для Российской Федерации на ближайшие месяцы – это остановить военный конфликт.
Георгий Гриц:
Перед кем ты задачи ставишь эти? Это задача ШОС, ШОС должен остановить конфликт?
Вадим Боровик:
В том числе ШОС.
Георгий Гриц:
Как?
Вадим Боровик:
Используя свой авторитет. Сегодня реально большинство стран, в том числе входящих в ШОС, действенную помощь нашему союзнику не всегда оказывают. Почему? Потому что Китай – это почти триллион торговли с США. Видите, как они в Тайване грамотно себя повели? Их подставляли, хотели ввести частичные санкции и избирательные санкции. Как только начинает воевать прибрежный Китай, в континентальном Китае начинаются революции. И они этого не допустили, они не подставились. Сегодня, к сожалению, с Россией торговля чуть больше 100 миллиардов, под 150 миллиардов долларов. Понимаете, идет этот выбор. Американцы знают, что у каждой из этих стран деньги из кармана частично лежат в Штатах. И на рынки эти они завязаны, и учения они с ними проводят. Это надо понимать.
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