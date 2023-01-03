«Окунуться в будни». Как выйти из посленовогодней депрессии?

Новый год отметили, пора вливаться в серые рабочие будни. За это время мы так привыкли к веселью, что даже не хочется об этом думать. После праздников бывает сложно настроиться на работу. О том, как это сделать правильно и без стресса для организма, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

В любом случае нужно адаптироваться к новой реальности, какая она бы ни была – с деньгами или без денег. Мне кажется, чтобы все-таки как-то окунуться в будни, нужно себя постоянно радовать эти первые дни. То есть послушать хорошую музыку, пообщаться с подругой, попить кофе, сходить на какой-то фильм. Если вдруг остались деньги, порадовать себя какой-то обновкой. Денис, это правда работает или нет?