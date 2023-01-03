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«Окунуться в будни». Как выйти из посленовогодней депрессии?

03 января 2023 16:47
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Новый год отметили, пора вливаться в серые рабочие будни. За это время мы так привыкли к веселью, что даже не хочется об этом думать. После праздников бывает сложно настроиться на работу. О том, как это сделать правильно и без стресса для организма, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:  
В любом случае нужно адаптироваться к новой реальности, какая она бы ни была – с деньгами или без денег. Мне кажется, чтобы все-таки как-то окунуться в будни, нужно себя постоянно радовать эти первые дни. То есть послушать хорошую музыку, пообщаться с подругой, попить кофе, сходить на какой-то фильм. Если вдруг остались деньги, порадовать себя какой-то обновкой. Денис, это правда работает или нет?  

«Окунуться в будни». Как выйти из посленовогодней депрессии?-1

Денис Северов, магистр психологии:  
Конечно, положительные эмоции меняют наше состояние, как психологическое, так и физиологическое. Чем больше мы, во-первых, знаем самих себя, что дает нам радость, какое-то счастье, восторг, эйфорию, тем легче, проще нам включать, внедрять эти моменты в жизнь и выходить, в том числе из этого посленовогоднего угара, то есть давая себе положительные эмоции.  

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# Психология # общество # Ольга Шерснёва # Денис Северов # Фотофакт

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