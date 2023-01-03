«Мы всегда готовим программу». Белоруска рассказала, как в лесу встретила Новый год

Новый год отметили, пора вливаться в серые рабочие будни. За это время мы так привыкли к веселью, что даже не хочется об этом думать. После праздников бывает сложно настроиться на работу. О том, как это сделать правильно и без стресса для организма, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Насколько легко или сложно нам вливаться в рабочий ритм? Я знаю, что у психологов даже есть такой термин, как синдром рабочей дезадаптации, когда человек не может влиться в рабочий ритм. Расскажите, как вы встретили Новый год и с каким настроением вышли на работу?