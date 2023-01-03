«Мы всегда готовим программу». Белоруска рассказала, как в лесу встретила Новый год

Новый год отметили, пора вливаться в серые рабочие будни. За это время мы так привыкли к веселью, что даже не хочется об этом думать. После праздников бывает сложно настроиться на работу. О том, как это сделать правильно и без стресса для организма, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Насколько легко или сложно нам вливаться в рабочий ритм? Я знаю, что у психологов даже есть такой термин, как синдром рабочей дезадаптации, когда человек не может влиться в рабочий ритм. Расскажите, как вы встретили Новый год и с каким настроением вышли на работу?
Алла Савчик, главный бухгалтер:
Новый год встречался вместе с семьей. Потому что Новый год предполагает именно собрать всю семью вместе. У нас, как всегда, конечно, проявляется творчество не только к праздничному столу, что, в общем-то, тоже не менее важно. Мы всегда готовим программу – это обязательно санки, лыжи. Встретили Новый год за городом, на природе, практически в лесу. Поэтому, в общем-то, много эмоций, смеха – взрослый и детский, что очень приятно. Моя профессиональная деятельность не дает мне долго выходить из праздников. Мы в первый рабочий день уже во все оружия. Почему многие огорчаются, что праздник выпадает на выходные дни? Для бухгалтера это, наоборот, неплохо. С одной стороны, конечно, может быть, дополнительный день отдыха – это было бы неплохо. Но для бухгалтера это дополнительное время, чтобы уже формировать финансовые результаты по окончанию отчетного налогового периода, которые очень важны.
«Окунуться в будни». Как выйти из посленовогодней депрессии – подробнее здесь.
Подписывайтесь на нас в Telegram!