«Судя по действиям Польши, она готовится к наступательной атаке в течение ближайших 3-5 лет». Так ли это?
Новости Беларуси. 6 февраля в 18:30. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу»!
Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:
Где-то в дальнем приближении датой начала Третьей мировой войны можно назвать создание интернета. Мне очень обидно слушать. Коллеги говорят, обсуждают, такое впечатление, что во всех мировых войнах виноваты военные.
Кирилл Казаков, СТВ:
Война – тотальное продолжение политики. Все знают. Дипломаты не договорились – военные.
Алена Сырова, СТВ:
Кто же виноват в войнах?
Кирилл Казаков:
И идет ли Третья мировая?
Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Все войны у мужчин начинаются из-за женщин. Предыдущие выступающие акценты делали на том, что южное направление особо опасное. Я все-таки не совсем соглашусь. Почему? Потому что западное направление, группировка, которая в Польше развернута, представляет достаточно большую угрозу. Я хочу напомнить, что сейчас там четыре механизированные дивизии (11-я,12-я,16-я и 18-я). Более того, Мариуш Блащак, министр обороны Польши, заявил, что мы хотим создать боеспособную армию «Кулак». В принципе, до 2028 года продекламировано о том, что до 300 тысяч будет развернута группировка польских войск.
Алена Сырова:
Аналитики говорят, что, судя по действиям Польши, она готовится к наступательной атаке в течение ближайших 3-5 лет.
Игорь Гедич:
Я с вами соглашусь. Может быть, даже 2-3 лет. Обратите внимание, что принято решение к 2024 году развернуть 1-ю дивизию пехоты легионов и оснастить ее танками «Абрамс», где договор уже подписан с американской стороной, танками южнокорейскими К2, К9 (САУ корейская), то есть создается прецедент. Если мы историю вспомним, то Польша всегда была в мроях восстановления своей Речи Посполитой в тех границах, которые были раньше.
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