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«Судя по действиям Польши, она готовится к наступательной атаке в течение ближайших 3-5 лет». Так ли это?

06 февраля 2023 18:00
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Новости Беларуси. 6 февраля в 18:30. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу»!

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:
Где-то в дальнем приближении датой начала Третьей мировой войны можно назвать создание интернета. Мне очень обидно слушать. Коллеги говорят, обсуждают, такое впечатление, что во всех мировых войнах виноваты военные.

«Судя по действиям Польши, она готовится к наступательной атаке в течение ближайших 3-5 лет». Так ли это?-1

Кирилл Казаков, СТВ:
Война – тотальное продолжение политики. Все знают. Дипломаты не договорились – военные.

Алена Сырова, СТВ:
Кто же виноват в войнах?

Кирилл Казаков:
И идет ли Третья мировая?

«Судя по действиям Польши, она готовится к наступательной атаке в течение ближайших 3-5 лет». Так ли это?-4

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Все войны у мужчин начинаются из-за женщин. Предыдущие выступающие акценты делали на том, что южное направление особо опасное. Я все-таки не совсем соглашусь. Почему? Потому что западное направление, группировка, которая в Польше развернута, представляет достаточно большую угрозу. Я хочу напомнить, что сейчас там четыре механизированные дивизии (11-я,12-я,16-я и 18-я). Более того, Мариуш Блащак, министр обороны Польши, заявил, что мы хотим создать боеспособную армию «Кулак». В принципе, до 2028 года продекламировано о том, что до 300 тысяч будет развернута группировка польских войск.

«Судя по действиям Польши, она готовится к наступательной атаке в течение ближайших 3-5 лет». Так ли это?-7

Алена Сырова:
Аналитики говорят, что, судя по действиям Польши, она готовится к наступательной атаке в течение ближайших 3-5 лет.

Игорь Гедич:
Я с вами соглашусь. Может быть, даже 2-3 лет. Обратите внимание, что принято решение к 2024 году развернуть 1-ю дивизию пехоты легионов и оснастить ее танками «Абрамс», где договор уже подписан с американской стороной, танками южнокорейскими К2, К9 (САУ корейская), то есть создается прецедент. Если мы историю вспомним, то Польша всегда была в мроях восстановления своей Речи Посполитой в тех границах, которые были раньше.

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# Международная политика # общество # Анатолий Булавко # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Игорь Гедич # Фотофакт

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