«Судя по действиям Польши, она готовится к наступательной атаке в течение ближайших 3-5 лет». Так ли это?

Новости Беларуси. 6 февраля в 18:30. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу»! Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:

Где-то в дальнем приближении датой начала Третьей мировой войны можно назвать создание интернета. Мне очень обидно слушать. Коллеги говорят, обсуждают, такое впечатление, что во всех мировых войнах виноваты военные.

Кирилл Казаков, СТВ:

Война – тотальное продолжение политики. Все знают. Дипломаты не договорились – военные. Алена Сырова, СТВ:

Кто же виноват в войнах? Кирилл Казаков:

И идет ли Третья мировая?