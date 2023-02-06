Кто может завоевать господство в воздухе? Сравнили тактику ведения боя России и США

Новости Беларуси. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Я с рынка одну историю знаю, что приедут «Абрамсы» в Украину. А теперь давайте поговорим языком авторынка. Есть «Абрамсы» пустые, как барабаны, а есть «Абрамсы» в полном фарше, так вот какие приедут, еще непонятно, правильно?
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:
Надо это все рассматривать в комплексе. Вот мы сейчас попытались рассмотреть «Пэтриот» и С-400, которые друг с другом вряд ли когда встретятся, кроме как у вас на картах здесь.
Кирилл Казаков:
Встретятся, когда БМП советское и «Брэдли» идут в одном ряду под украинским флагом – это нонсенс еще 15 лет назад.
Андрей Богодель:
Я имею в виду в бою встретятся, в противостоянии. Мы можем констатировать факт, что развитие систем ПВО, прикрытие наше, в США, западного мира и нашего отличалось. Причем отличалось еще со времен Джулио Дуэ, который четко описал в своей концепции «Господство в воздухе»: для того, чтобы поймать бешеную собаку, мужчины в деревне собираются все вместе, собирают палки и идут ловить эту собаку. Образно говоря, он приводит эту бешеную собаку, как этот истребитель, самолет, а этих мужиков, которые идут и ловят его, – это системы ПВО. Так вот, они развивают именно то, что количество одного и другого и кто может завоевать господство в воздухе, оно уже априори понятно. Исходя из такого примера, который приводил Джулио Дуэ. Вот то же самое и тут можно сказать. Основой создания прикрытия была авиация. А у нас мы отдавали приоритеты во многом, благодаря чему появились такие серьезные комплексы как С-300, С-400, «Буки», «Торы», это благодаря тому, что концепция наша. Но здесь есть тоже минус. Посмотрите, насколько эффективна западая авиация. Господство в воздухе, изоляция района боевых действий практически у них во всех операциях априори, к сожалению. Получается, что система ПВО Украины сегодня не подавлена. Потому что господство в воздухе Россия так и не смогла…
Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Нужно еще не забывать, с чего начинались войны, ведомые коалицией НАТО, все-таки массированные ракетно-артиллерийские удары. Не ковровые бомбометания, но полное уничтожение инфраструктуры, захват господства в воздухе, а затем пехотные подразделения идут в направлении главных и вспомогательных ударов. Здесь, если сравнивать российскую спецоперацию в Украине, мы видим совершенно другое. И сами россияне говорят, что мы все-таки бережем, здесь все-таки братские народы, здесь идет система боевых действий, порядок ведения боевых действий совершенно другой.
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