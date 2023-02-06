Лукашенко поручил направить в Турцию аварийно-спасательный отряд МЧС

Всяческую помощь пострадавшим от землетрясения государствам готова оказать Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко 6 февраля заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. По его результатам решено направить в Турцию аварийно-спасательный отряд МЧС, аттестованный по международным стандартам ООН. Это 64 специалиста с техникой и снаряжением. Президент также поручил проработать вопрос направления груза с гуманитарной помощью в Сирию.