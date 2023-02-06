В Беларуси пройдут военные учения с КГБ. Что об этом говорят в Генштабе?

Новости Беларуси. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу « По существу ».

Виктор Тумар, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

В Могилевской области.

Алена Сырова:

Будут проверять готовность к реагированию, да? Плюс Военная академия, но это все тоже, наверное, такие звенья одной цепи. Я уже пробежалась, и наши оппоненты говорят, мол, такие учения проходят уже второй раз, только локация другая. Чего все боимся и насколько это слаживание важно и эффективно?

Виктор Тумар:

В данном случае мы говорим, что необходимо и порох держать сухим и все время быть на острие. Нельзя в настоящий момент расслабляться, мы видим, как ситуация сейчас развивается. Учения в Могилевской области – это учения-антитеррор. Военная академия, это проверка Вооруженных Сил. Здесь идут комплекс мероприятий, напрямую их связывать нет необходимости. Проверяется готовность сил Комитета государственной безопасности, Министерства внутренних дел – для выполнения одних задач, а Военная академия – для выполнения других задач.

Алена Сырова:

Это те самые органы контрреагирования, наше совместное взаимодействие – тоже очень важно. Не то, что военные отдельно, Комитет госбезопасности отдельно.

Виктор Тумар:

Они действуют, есть четкие определенные планы. Я просто говорил, что немножко разнес эти два события. Конечно, военные обязательно участвуют. Выделенные силы и средства, которые должны действовать по планам взаимодействия – им как нарезана определенная задача, они четко их выполняют. Недавно была точно такая же проверка, которая была проведена, в данном случае именно наша военная организация государства и характеризуется чем? Что у нас вся структура: МВД и пограничников, и военных, и даже МЧС – задействуется полностью в случае каких-либо проведения мероприятий. Здесь возникает вопрос: кто главный? Кто будет командовать этими силами и средствами? В Могилевской области – Комитет государственной безопасности.