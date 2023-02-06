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В Беларуси пройдут военные учения с КГБ. Что об этом говорят в Генштабе?

06 февраля 2023 17:51
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Новости Беларуси. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
Виктор Александрович, буквально сегодня стало известно, что пройдут очередные учения вместе с КГБ.  

В Беларуси пройдут военные учения с КГБ. Что об этом говорят в Генштабе?-1

Виктор Тумар, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:  
В Могилевской области.  

Алена Сырова:  
Будут проверять готовность к реагированию, да? Плюс Военная академия, но это все тоже, наверное, такие звенья одной цепи. Я уже пробежалась, и наши оппоненты говорят, мол, такие учения проходят уже второй раз, только локация другая. Чего все боимся и насколько это слаживание важно и эффективно?  

Виктор Тумар:  
В данном случае мы говорим, что необходимо и порох держать сухим и все время быть на острие. Нельзя в настоящий момент расслабляться, мы видим, как ситуация сейчас развивается. Учения в Могилевской области – это учения-антитеррор. Военная академия, это проверка Вооруженных Сил. Здесь идут комплекс мероприятий, напрямую их связывать нет необходимости. Проверяется готовность сил Комитета государственной безопасности, Министерства внутренних дел – для выполнения одних задач, а Военная академия – для выполнения других задач.  

Алена Сырова:  
Это те самые органы контрреагирования, наше совместное взаимодействие – тоже очень важно. Не то, что военные отдельно, Комитет госбезопасности отдельно.  

Виктор Тумар:  
Они действуют, есть четкие определенные планы. Я просто говорил, что немножко разнес эти два события. Конечно, военные обязательно участвуют. Выделенные силы и средства, которые должны действовать по планам взаимодействия – им как нарезана определенная задача, они четко их выполняют. Недавно была точно такая же проверка, которая была проведена, в данном случае именно наша военная организация государства и характеризуется чем? Что у нас вся структура: МВД и пограничников, и военных, и даже МЧС – задействуется полностью в случае каких-либо проведения мероприятий. Здесь возникает вопрос: кто главный? Кто будет командовать этими силами и средствами? В Могилевской области – Комитет государственной безопасности.  

В Беларуси пройдут военные учения с КГБ. Что об этом говорят в Генштабе?-4

Кирилл Казаков, СТВ:  
А народное ополчение? Условно говоря, началась война, я пошел в армию.  

Виктор Тумар:  
На границе будут командовать пограничники.  

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# Военные учения # общество # Алена Сырова # Виктор Тумар # Кирилл Казаков # Фотофакт

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