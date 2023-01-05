Суд над Беляцким: «Это просто позорище!» Азарёнок побывал у здания и пообщался с евродипломатами

Новости Беларуси. 5 января в Минске начался суд по делу фигурантов так называемого центра «Вясна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отмывание денег, подстрекательство к нарушению закона, оправдание терроризма, незаконное финансирование, участие в нарушении общественного порядка. За много лет подрывной деятельности фейковые правозащитники совершили множество преступлений. Но это не смущает евродипломатов, которые традиционно пришли давить на суд и защищать свою агентуру. Но в этот раз – особенно комично. На процессе присутствовал и наш политический обозреватель Григорий Азаренок.

Жили себе припеваючи, дома строили, квартирки прикупляли, а потом решили рэжым шатать окончательно. Теперь вот – справедливый суд. Экстремистские помойки опубликовали адрес и время начала заседания. Ну очень уж хотелось еще палітвязьней набрать. Только вот ведь как оно вышло. Белорусы на призывы дегенератов из-за рубежа не откликаются. Но принесли свои агреманы старые знакомые – еврокарусельщики. И в этот раз произошел просто анекдот. Прибыли дыпламаты без 20-ти 11, все дружно собрались на ступеньках, обсуждали что-то свое, демократичное и даже не собирались заходить. Только фоточка на фоне двери, жаль, не той. Ну да ладно. Упустить возможность вежливо пообщаться со светочами истины, демократическими светилами, учителями нашей жизни мы не могли. А вот они, как всегда, необщительные. «Просто брал и воровал деньги». За что судят Беляцкого и его сообщников?

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Здравствуйте, очень рады вас видеть, а можно задать пару вопросов? Позволите? Товарищи дипломаты, разрешите, пожалуйста, уточнить, с какой целью вы здесь находитесь? Вот вы сделали фотографию, а что дальше? Вы, может, уже должны были пройти, суд уже начался, а вы все не хотите? Пан Беляцкий, как уже говорилось, признал палітвязьнем бандита, который взрывал машины и провез целый арсенал оружия, готовился к массовым убийствам. Может, такие методы поддерживает святой Еўразвяз?

Григорий Азаренок:

Правозащитный центр «Вясна» признал политзаключенным Николая Автуховича, Николай Автухович взрывал машины на территории Гродненской области. Скажите, пожалуйста, вы это поддерживаете как дипломаты, которые пришли поддержать Алеся Беляцкого, который возглавляет этот правозащитный центр? Вы поддерживаете подрывы машин? Ослепительная улыбка ЕС и лицемерное молчание. Классика.

– Если белорусский дипломат придет выражать солидарность террористам с человеком, который поддерживает террориста, где-нибудь в странах Евросоюза, как отнесется европейская дипломатия? Вы улыбаетесь, я что-то смешное спросил?

– Вы самый настоящий террорист в Беларуси. И тут на помощь подбегает змагарка. Она закрыла своей полной свободы грудью всю европейскую дипломатию.

– Ваше мнение, какой террор мы поддерживаем?

– Террор равно Азаренок.

– А вы не хотите представиться, рассказать, кто вы?

– Не хочу.

– Не хотите? А вы же встряли в разговор? Я пытаюсь пообщаться.

– Я пришла к лауреату Нобелевской премии, поддержать его.

– Смотрите, вы встряли в разговор мой с дипломатом. Но при этом вы не хотите представиться. Как так получается?

– А вот не хочу.

– Не хотите, а зачем вы тогда встряли в разговор? Это такое воспитание?

– Да, такое воспитание.

– Такое воспитание. Змагарское воспитание, такое хамское, змагарское воспитание.

– Да, товарищ Азаренок.

– Отлично. Хорошего вам дня.

– А вам плохого.

– Спасибо, отлично, супер.

– У вас это все еще впереди.

– Что впереди?

– Все плохое.

– Что плохое у меня впереди? Пока только хорошее, замечательная страна. Это кто вам сказал?

– Это вот кто сказал, он оттуда все видит.

– С вами на прямой связи, да?

– Да.

– Отлично. Но змагары змагарами, а вопросы международной политики никто не отменял.

Григорий Азаренок:

Скажите, пожалуйста, ваш начальник, лидер европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что мы здесь – джунгли, а вы там – сад. Как понимать эту фразу лидера европейской дипломатии? Может, вы ответите, как понимать фразу: вы там – сад, а мы здесь – джунгли? Товарищи дипломаты или господа, мы же с вами корректны, вежливы.

Ксения Лебедева, корреспондент Белтелерадиокомпании:

Гриша, а помнишь в 2011 году были популярны акции молчания? Григорий Азаренок:

Вот эта протестная акция молчания. Ксения Лебедева:

Да, это акция молчания, которую дипломаты решили совершить на ступеньках суда Ленинского района города Минска. Ехидно посмеиваются, улыбаются. Законы? Нет, не слышали. Но вас поучать будем.

Григорий Азаренок:

Скажите, это уже похоже на какой-то пикет. Вы, может, предупреждали наш МИД или Министерство внутренних дел, что будете здесь пикетировать? У вас символика, вы не пошли в зал суда. Как это соотносится с правовым государством? Любимая тема ЕС – свобода. Свобода во всем и всегда.

Григорий Азаренок:

Госпожа Шульц, я делал в представительство Евросоюза официальный запрос за подписью генерального директора телеканала, чтобы с вами пообщаться, вы отказали. Почему? Ведь вы же нас учите свободе слова, свободе прессы вы нас учите, но вы отказались. И сейчас отказываетесь говорить. Так, может, не надо нас учить тогда? Свободе слова и так далее, если вы не можете найти в себе свободы хоть слово сейчас сказать? Если вы так тоталитарны, внутренне зажаты, стесняетесь, так боитесь, то, может, не надо нас учить? Госпожа Шульц? Врать и не стесняться – такой новый слоган европейской политики.

Григорий Азаренок:

Бывший канцлер Германии сказала, что Минские соглашения они заключили только для того, чтобы обмануть нас и Россию и подготовить Украину к войне. Между прочим, эти соглашения были ратифицированы в Совбезе ООН. Вот вам как европейским дипломатам – это же позорище! Это просто позорище! Вы улыбаетесь. Может, то, что сказал бывший канцлер Германии, что вы нагло врали, а сами готовили Украину к войне, вы сейчас улыбаетесь, что вызывает вашу улыбку? Может, 100 тысяч погибших, как сказала Урсула фон Дер Ляйен? Ксения Лебедева:

Нет, Гриша, они просто не видели тела окровавленных детей с оторванными ногами, руками. Григорий Азаренок:

Так джунгли же, Ксения. Это джунгли, пускай там дохнут. Вы часто в Куропаты ездите, а почему вас в Хатыни никто ни разу не видел? Вы не хотите прийти на места преступлений предков своих? Или вы хотите это с нами повторить? Вот почему вы никогда не приходите в Хатынь, место, где все европейские народы уничтожали наших людей, женщин и детей? Вы никогда не приходите в Хатынь, никогда. Вам не нравится это место? Это место ваших преступлений или как? Я не понимаю. Григорий Азаренок попытался пообщаться с послами ЕС в Куропатах. Любят они пофоткаться. Только почему-то не с белорусами. Рожами не вышли, что ли, стоять со светочами.

Григорий Азаренок:

Мы можем вас сфотографировать, можем все вместе сфотографироваться. Ну да ладно, время прощаться. И снова – молча. Дипломатия с зашитыми ртами и быстрыми ногами. Вот и в твиттерах своих также молчали бы, но ведь у нас – страна свободная.