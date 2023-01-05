«Не имеет ничего общего с дипломатической работой». Дзермант о тех, кто ходит к зданию суда и оправдывает экстремистов

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко по экспорту, суд над белорусскими экстремистами, наглость американцев и гонение на церковь. В гостях политолог Алексей Дзермант и независимый немецкий журналист Алина Липп.

Алексей Дзермант, политолог:

Функция дипломата – это налаживание связей, контактов, чтобы отношения между странами улучшались. Что эти люди пытаются сказать своим траурным видом, приходя на судебное заседание? Как это улучшает отношения Республики Беларусь с их государствами, которые их сюда прислали? Никак. Соответственно, они уже не выполняют свои функции. А зачем тогда нам такие дипломаты? Я вопросы задаю всем: и нашему МИДу, и МИДам этих государств. Надо как-то менять эту порочную практику. Если человек дипломат, он должен делать свою работу, а это не их работа.