«Просто брал и воровал деньги». За что судят Беляцкого и его сообщников?

Новости Беларуси. 5 января в Минске начался суд по делу фигурантов так называемого центра «Вясна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отмывание денег, подстрекательство к нарушению закона, оправдание терроризма, незаконное финансирование, участие в нарушении общественного порядка. За много лет подрывной деятельности фейковые правозащитники совершили множество преступлений. Но это не смущает евродипломатов, которые традиционно пришли давить на суд и защищать свою агентуру. Но в этот раз – особенно комично.

Григорий Азаренок, политический обозреватель: Над каждым преступником свершится суд. И не только тот, после которого последует ад, но и земной. Как бы кураторы с Запада ни уверяли тебя, что никто не посмеет, мы прикроем, ты наш человек – суд неизбежен. И над таким грантососом, шатателем с многолетним стажем, агентом Запада, на которым клейма ставить негде, сегодня суд и начался. Алесь Беляцкий – так называемый праваабаронца. Абараняў ён правы исключительно маргиналов, фашистов, экстремистов и террористов. Фейковый центр, например, признал палітвязнем бандита Автуховича, который взрывал машины и планировал убийства людей. Но гранты все стерпят. С 4 апреля 2016-го по 14 июля 2021-го члены банды обналичили деньги, которые поступали от различных структур и фондов на банковские счета.

С помощью других людей обвиняемые незаконно переместили обналиченные на территории Литвы средства в крупном размере через таможенную границу ЕАЭС. Суммы нехилые, как и положено несчастным борцам с дыктатурай: 201 тысяча евро и 54 тысячи долларов, которые поэтапно перемещались через границу без декларирования. Классика: как ни змагар, так делец и ворюга. Деньги, между прочим, европейских налогоплательщиков. Ну они много награбили по миру, хватает.

Петр Петровский, политолог:

Господин Беляцкий всегда отличался особой страстью к коррупции. Мы помним дело вокруг его счетов в литовских банках, за которые он не платил налоги. И его отличительной чертой всегда было воровство и грантовых средств, и другой безвозмездной помощи со стороны западных доноров. Поэтому то, что его многие называют правозащитником, не имеет ничего общего с правозащитной деятельностью. Скорее, это было финансирование его незаконной организации по дискредитации Республики Беларусь, в рамках которой господин Беляцкий ухищрялся и достаточно активно просто брал и воровал деньги.

«Это просто позорище!» Григорий Азаренок пообщался с евродипломатами у зала суда над Беляцким. Подробнее здесь.

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