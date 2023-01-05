«Сами литовцы его же и сдали». Откуда у Алеся Беляцкого появились сотни тысяч долларов?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко по экспорту, суд над белорусскими экстремистами, наглость американцев и гонение на церковь. В гостях политолог Алексей Дзермант и независимый немецкий журналист Алина Липп.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сегодня начался суд по делу (в узких кругах известного персонажа) Алеся Беляцкого. Сегодня он сказал, что он безработный. Центр их ликвидирован давно. Они-то у себя в СМИ рассказывают, что он... И так далее, и так далее. А с юридической точки зрения он просто безработный, волонтер. Что вы думаете по поводу этого всего?
«Просто брал и воровал деньги». За что судят Беляцкого и его сообщников? Читайте здесь.
Алексей Дзермант, политолог:
Персонаж известный. Я напомню, что первый свой срок он получил за укрытие от налогов, причем его сдала сама литовская полиция. То есть передала нашим силовикам все данные о его нескольких сотнях тысяч долларов. Он получал за якобы правозащитную деятельность. То есть по сути наживался на проблемах людей, как-то их превратно толковал, домики строил, получал огромные деньги, не платил налоги. Сами литовцы его же и сдали. Сейчас очередной эпизод. Да, это уже деятельность несколько иного характера. Экстремистская, но все равно те же на арене люди. Мы понимаем, что ни доверять им, ни верить этим крокодильим слезам нельзя. Несмотря на то, что Запад их выгораживает, премии какие-то им раздает... Это филькина грамота, которая не отражает реальный вес или авторитет этих людей. Сколько бы они ни накачивали Алексиевич или Беляцкого, мы же понимаем, что эти люди никто. Абсолютный ноль, поэтому пусть суд разбирается, пусть выносит справедливое наказание, если докажет вину. Пускай и все эти дипломаты, которые там бегают... Вообще, чего они туда лезут, я этого не понимаю?
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