«Сами литовцы его же и сдали». Откуда у Алеся Беляцкого появились сотни тысяч долларов?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко по экспорту, суд над белорусскими экстремистами, наглость американцев и гонение на церковь. В гостях политолог Алексей Дзермант и независимый немецкий журналист Алина Липп.

Григорий Азаренок, СТВ:

Сегодня начался суд по делу (в узких кругах известного персонажа) Алеся Беляцкого. Сегодня он сказал, что он безработный. Центр их ликвидирован давно. Они-то у себя в СМИ рассказывают, что он... И так далее, и так далее. А с юридической точки зрения он просто безработный, волонтер. Что вы думаете по поводу этого всего?