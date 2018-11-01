СТВ по-новому. Что изменится? Все фишки в одном материале

Виктория Ходосок, СТВ:
В истории любого телеканала есть эпизоды, которые можно назвать знаковыми. Говорю сейчас о масштабной перезагрузке к новому сезону. За большой работой – большая телевизионная команда СТВ, для которой нет ничего невозможного. Новый логотип, ещё одна современная эфирная площадка (с техническими «примочками»), новые ведущие и новые креативные телепроекты. Это – месяцы съёмочных дней, кастинги, сотни терабайт отснЯтого материала. Обо всём расскажем и всё постепенно покажем, конечно же, в формате Full HD.
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