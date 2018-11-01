СТВ по-новому. Что изменится? Все фишки в одном материале

Виктория Ходосок, СТВ: В истории любого телеканала есть эпизоды, которые можно назвать знаковыми. Говорю сейчас о масштабной перезагрузке к новому сезону. За большой работой – большая телевизионная команда СТВ, для которой нет ничего невозможного. Новый логотип, ещё одна современная эфирная площадка (с техническими «примочками»), новые ведущие и новые креативные телепроекты. Это – месяцы съёмочных дней, кастинги, сотни терабайт отснЯтого материала. Обо всём расскажем и всё постепенно покажем, конечно же, в формате Full HD.

Мы по-прежнему будем он-лайн: на своём Youtube-канале, веб-ресурсе, во всех социальных сетях. Нам можно позвонить и написать в любое время. И мы обязательно решим вашу проблему, ответим на комментарий или поделимся интересно снятым видео в эфире. К новой перезагрузке обновили же и сайт телекомпании, где, между прочим, 70 тысяч просмотров в день. Один клик и вы узнаете о популярных проектах, любимых ведущих и проделанной работе всех корреспондентов СТВ.

Татьяна Бирук, заместитель директора дирекции интернет-вещания СТВ:

В новом сезоне будет совершенно другой подход к контенту «Недели спорта». Промотироваться в эфирной версии будет полная версия текстовых интервью на сайте. Это увеличит нашу цитируемость. Мы видим, что спортивным изданиям, в принципе, спортивному сообществу, это важно и это нужно. Команда дирекции интернет-вещания будет стараться делать всё возможное для того, чтобы контент, к которому имеют доступ журналисты, ведущие телеканала СТВ присутствовал в Интернете.