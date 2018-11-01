Реалити-шоу «Деревня. Live» стартует 4 ноября на СТВ

Новости Беларуси. Главная новость телеканала СТВ: мы начинаем новый сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменилась «обложка» СТВ: теперь она в ярко красных тонах.

Создан и ряд креативных проектов. СТВ открывает новый телесезон: рассказываем подробности Совсем скоро на экране – новый 12-серийный развлекательный проект – реалити-шоу «Деревня. Live». Это противостояние сезона: гламурная дива, а в противовес ей – истинный «вясковец».