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Реалити-шоу «Деревня. Live» стартует 4 ноября на СТВ

01 ноября 2018 08:08
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Новости Беларуси. Главная новость телеканала СТВ: мы начинаем новый сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменилась «обложка» СТВ: теперь она в ярко красных тонах.

Реалити-шоу «Деревня. Live» стартует 4 ноября на СТВ-1

Создан и ряд креативных проектов.

СТВ открывает новый телесезон: рассказываем подробности

Совсем скоро на экране – новый 12-серийный развлекательный проект – реалити-шоу «Деревня. Live». Это противостояние сезона: гламурная дива, а в противовес ей – истинный «вясковец».

Реалити-шоу «Деревня. Live» стартует 4 ноября на СТВ-4

Реалити-шоу «Деревня. Live» стартует 4 ноября на СТВ-6

А вот секретную канцелярию дел минувших раскроют авторы документального цикла «Тайны Беларуси».

Впрочем, чего ждать от нового телесезона на СТВ, расскажут наши коллеги в «Специальном репортаже», который выйдет в эфир в 20.25.

 

# Телевидение в Беларуси # общество # Фотофакт

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