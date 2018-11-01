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Само здание – уже памятник истории. Столичный Дом книги «Знание» отмечает 50-летний юбилей

01 ноября 2018 15:51
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Новости Беларуси. Полвека с любителями чтения. 1 ноября столичный Дом книги «Знание» празднует юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Само здание – уже памятник истории. Столичный Дом книги «Знание» отмечает 50-летний юбилей-1

Само здание – уже памятник истории. Столичный Дом книги «Знание» отмечает 50-летний юбилей-3

Само здание – уже памятник истории. Столичный Дом книги «Знание» отмечает 50-летний юбилей-5

Само здание – уже памятник истории. Столичный Дом книги «Знание» отмечает 50-летний юбилей-7

За 50 лет магазин вырос в размерах, изменил профиль и теперь его фишка – сотрудничество с издательствами, которые публикуют белорусских авторов.

Здесь находится один из крупнейших в стране букинистических отделов. В ассортименте более 20 тысяч наименований книжной и печатной продукции.

Само здание – уже памятник истории. Столичный Дом книги «Знание» отмечает 50-летний юбилей-10

Само здание – уже памятник истории. Столичный Дом книги «Знание» отмечает 50-летний юбилей-12

Само здание – уже памятник истории. Столичный Дом книги «Знание» отмечает 50-летний юбилей-14

Само здание – уже памятник истории. Столичный Дом книги «Знание» отмечает 50-летний юбилей-16

Само здание – уже памятник истории. Столичный Дом книги «Знание» отмечает 50-летний юбилей-18

Наталья Александрович, заведующий книжным магазином «Дом книги «Знание»:
Здание, в котором находится наш магазин, является уже своеобразным литературным памятником. Потому что на протяжении большого количества лет здесь проживали наши белорусские знаменитости: народный писатель Беларуси Иван Науменко, народный поэт Беларуси Нил Гилевич. В этом доме проживали Янка Мавр, Петр Глебка и Владимир Короткевич.

Изюминка книжного дома – наличие на полках антикварных изданий. Некоторым из них уже почти сотня лет.

Само здание – уже памятник истории. Столичный Дом книги «Знание» отмечает 50-летний юбилей-21

Само здание – уже памятник истории. Столичный Дом книги «Знание» отмечает 50-летний юбилей-23

# Книги # общество # Наталья Александрович # Фотофакт

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