Генеральный директор СТВ Игорь Луцкий рассказал о новом телесезоне

Новости Беларуси. На телеканале СТВ стартовал новый сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменилась «обложка» СТВ: теперь она в ярко красных тонах. В цвет «колоритного» логотипа и современные телевизионные заставки.

Игорь Луцкий, генеральный директор СТВ:

На телеканале СТВ прорабатывается вопрос программы с интервью. Мы сейчас рассматриваем пилотные решения, которые уже отсняты. Ну и, конечно, мы готовимся к ток-шоу. На первом этапе это будет вариант лайт с экспертами. Когда у нас появится новая студия в этом же комплексе, где у нас «Утро. Студия хорошего настроения», мы рассчитываем развернуть большое, объемное ток-шоу.

Реалити-шоу «Деревня. Live» стартует 4 ноября на СТВ

Впрочем, что ждать от нового сезона на СТВ, расскажут наши коллеги в «Специальном репортаже». Он выйдет в эфир в 20 часов 25 минут.