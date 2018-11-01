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СТВ открывает новый телесезон: рассказываем подробности

01 ноября 2018 06:47
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Новости Беларуси. Телеканал СТВ открывает новый сезон. Изменилась «обложка» СТВ – теперь она в ярко-красных тонах. Это наш новый корпоративный стиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СТВ открывает новый телесезон: рассказываем подробности-1

СТВ открывает новый телесезон: рассказываем подробности-3

В цвет «колоритного» логотипа и современные телевизионные заставки. К масштабной перезагрузке у нас новая современная эфирная площадка: десятки квадратных метров, шесть телевизионных камер высокого разрешения, большие плазменные экраны. Создан и ряд креативных проектов. Все подробности нового сезона на СТВ смотрите вечером 1 ноября в 20.25 в «Специальном репортаже».

СТВ открывает новый телесезон: рассказываем подробности-6

СТВ открывает новый телесезон: рассказываем подробности-8

# Телевидение в Беларуси # Культура # Фотофакт

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