Перспективный заказ на подготовку специалистов: координационный совет по кадровой политике планируют создать в Минске

Новости Беларуси. В Минске планируется создать координационный совет по кадровой политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало известно на встрече руководства столицы с ректорами ведущих ВУЗов страны.

Университеты нуждаются в перспективном заказе на подготовку специалистов. Какие из них будут востребованы на рынке через десятилетие, необходимо просчитать уже сегодня.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

В городе на сегодня 17 тысяч вакансий на 1,2 тысяч зарегистрированных безработных. Люди, которые заканчивают в том числе и высшие учебные заведения, не всегда попадают на те рабочие места по специальности, которую они получали.

Для нас самая главная задача – чтобы человек, получив профессию, работал по этой профессии, по специальности.

На встрече также обсудили особенности столичного рынка труда, перспективы создания научно-инновационного центра и совершенствование условий приема студентов.