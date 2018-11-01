Ведущая нового реалити-шоу «Деревня. Live» Елизавета Полещук: «Пришла, подёргала, а молоко, оказывается, не так льётся»

Новый телесезон на СТВ начинается в новой уютной студии. Уже на этой неделе ждут приятные перемены и заметные телепроекты. Фишкой эфира выходного дня станет реалити-шоу «Деревня. Live», которое стартует на канале уже в это воскресенье. Гламурная дива из столицы, которая прежде никогда не была в деревне, знакомится с премудростями сельского быта: кормит свиней, ходит с плугом, доит корову, печёт хлеб.

С приключений «звезды» на протяжении всего проекта глаз не сводит культовый тележурналист Владимир Суббот. В своё время он проехался по тем же самым местам и теперь с пристрастием сравнивает их впечатления. В общем, получилась гремучая смесь.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ведущая реалити-шоу «Деревня. Live», участница популярной группы «Las Vegas» – Елизавета Полещук и ведущий реалити-шоу «Деревня. Live», журналист, доцент БГУ – Владимир Суббот.