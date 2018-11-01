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Ведущая нового реалити-шоу «Деревня. Live» Елизавета Полещук: «Пришла, подёргала, а молоко, оказывается, не так льётся»

01 ноября 2018 10:53
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Новый телесезон на СТВ начинается в новой уютной студии. Уже на этой неделе ждут приятные перемены и заметные телепроекты. Фишкой эфира выходного дня станет реалити-шоу «Деревня. Live», которое стартует на канале уже в это воскресенье. Гламурная дива из столицы, которая прежде никогда не была в деревне, знакомится с премудростями сельского быта: кормит свиней, ходит с плугом, доит корову, печёт хлеб.

Ведущая нового реалити-шоу «Деревня. Live» Елизавета Полещук: «Пришла, подёргала, а молоко, оказывается, не так льётся» -1

С приключений «звезды» на протяжении всего проекта глаз не сводит культовый тележурналист Владимир Суббот. В своё время он проехался по тем же самым местам и теперь с пристрастием сравнивает их впечатления. В общем, получилась гремучая смесь.

Ведущая нового реалити-шоу «Деревня. Live» Елизавета Полещук: «Пришла, подёргала, а молоко, оказывается, не так льётся» -4

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ведущая реалити-шоу «Деревня. Live», участница популярной группы «Las Vegas» – Елизавета Полещук и ведущий реалити-шоу «Деревня. Live», журналист, доцент БГУ – Владимир Суббот.

Ведущая нового реалити-шоу «Деревня. Live» Елизавета Полещук: «Пришла, подёргала, а молоко, оказывается, не так льётся» -7

Как местные жители реагировали? Что училась делать в деревне Елизавета в реалити-шоу?

Согласилась ли Елизавета переехать в деревню? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Телевидение в Беларуси # калейдоскоп # Елезавета Полещук # Владимир Суббот # Фотофакт

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