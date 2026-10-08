Новости по тегу #Телевидение в Беларуси

Заявки на участие сыпались из разных уголков страны. Отобраны 20 амбициозных и активных девушек.
Целый час новостей и аналитики в прямом эфире СТВ. Смотрите 27 сентября в 19:30.
Каждый день миллионы белорусов включают телевизор, выбирая любимые шоу, сериалы и новости. Но задумывались ли вы, как телеканалы узнают, что именно вам нравится?
Мы продолжаем раскрывать тайны самого ожидаемого кинособытия сезона первого художественного сериала собственного производства СТВ «Голос сердца».
В Минске стартовали съемки телевизионного художественного фильма «Голос сердца». Психологическая мелодрама с элементами детективного триллера, звездный актерский состав и сюжет, от которого захватывает дух.
Это не увидишь по ТВ.
Ежедневно эфир будет длиться 18 часов – с 6 утра до полуночи.
Старт трансляции запланирован в День защитника Отечества – в 10 утра на 12-й кнопке.
В День защитника Отечества новый телеканал «ВоенТВ» появится на белорусском телевидении. В чем его уникальность и актуальность, что увидят зрители? Все подробности у нашей гостьи.
Сегодня в это трудно поверить, но 25 лет назад Столичное телевидение начинало свой путь как небольшой городской канал.
В месте, где каждый день создаются новости и развлекательные программы, рождаются и истории любви.
«Дорогие друзья, уважаемые сотрудники прекрасного белорусского телеканала СТВ, я, белорусский певец Александр Солодуха, от всей души и чистого сердца поздравляю вас с юбилеем».
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