«Попользовались им 3 недели». Минчанин купил неисправный холодильник, полностью отремонтировали только после обращения на СТВ

Он появился в начале XIX века и по сей день занимает главное место в каждом доме. Сегодня холодильник – это уникальный агрегат, который поможет не только сохранить продукты, но также убрать жвачку с одежды, увеличить срок хранения косметики, продлить жизнь букету цветов и даже растянуть новую пару обуви. Такой уникальный аппарат решил приобрести и герой сюжета программы «Добро пожаловаться», вот только с покупкой мужчине, мягко говоря, не повезло.

Владимир Мажинский:

Холодильник купили 26 июня 2018 года. Попользовались им 3-3,5 недели. Специалисты из сервисного центра «Атлант» приехали, посмотрели. Поломка заключалась в том, что не работала верхняя часть холодильника. То есть, не охлаждала до определённой температуры. По правилам, температура в холодильнике должна составлять от +3 до +6 градусов по Цельсию. В морозильном отделении – от -6. Температура в новом холодильнике Владимира превышала указанные нормы.

Как результат – испорченные продукты и настроение. Не раздумывая, мужчина сдал аппарат в сервисный центр по гарантии, но тогда он даже не подозревал, что с этого момента его неприятности только начинаются. Владимир Мажинский:

В сумме обращались четыре раза. Первое обращение было с неработающей верхней камерой. Далее при доставке или ремонте было повреждение: вмятина боковой правой стенки холодильника, потёртости верхней крышки и отсутствие заглушки.

Мужчина не поверил своим глазам: меньше чем за две недели новенький холодильник стал похож на искалеченный непростой судьбой агрегат. Тогда, не раздумывая, Владимир снова сдал товар в сервисный центр. После чего начался бесконечный круговорот событий: нескончаемые звонки и визиты мастера из сервисного центра стали частью повседневности. Владимир Мажинский:

В дальнейшем пришлось ещё два раза обращаться, потому что в ненадлежащем качестве холодильник возвращался. Холодильник не хотели ремонтировать с первого раза. Однако у сотрудников сервисного центра была своя версия происходящего.

Вадим Прокопчик, начальник отдела сервиса:

Клиент обратил внимание на то, что имеются какие-то отклонения по внешнему виду. Мы сразу же отреагировали, согласовали с ним забор обратно в стационар. После этого на крыше имелись не царапины и не потёртости, а следы от полипропилена, которые удалялись фланелевой тряпочкой. Была согласована с клиентом повторная доставка, при доставке у клиента повторно возник вопрос по наличию потёртостей на самой крыше. Он ответил отказом. После этого – неоднократные попытки связаться – 3, 5 и 11 октября. Но от клиента поступил отказ на приёмку изделия уже после устранения всех вопросов.

Кстати говоря, по закону, такой товар покупатель имеет полное право вернуть. Дарина Гулюта, юрист:

В данном случае, потребителю необходимо зафиксировать имеющиеся повреждения товара и заявить требования в письменной форме в сервисный центр. Потребитель имеет право требовать замены товара на однородный, либо возмещения двукратной стоимости испорченной вещи. Требование о замене товара на аналогичный должно быть удовлетворено в течение трёхдневного срока.

Но Владимир таких нюансов не знал, поэтому обратился на «горячую» линию СТВ, и не прошло и недели, как проблема разрешилась, без лишних вопросов. Владимир Мажинский:

21 октября нынешнего года мой холодильник был доставлен ко мне уже в надлежащем состоянии. Верхняя крышка холодильника полностью заменена, нет ни потёртостей, ни трещин, все заглушки поставлены, вмятина исправлена. Никаких вопросов нет.