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«Мы на этом не остановимся». Генеральный директор «СТВ» Игорь Луцкий о новых проектах канала

01 ноября 2018 11:10
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Новый год в ноябре – это про нас, телевизионщиков. Журналисты уже окрестили это обновление самым масштабным за всю историю канала.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Игорь Луцкий.

Вы в первый раз в нашей студии?

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
К счастью, нет.

Какие у Вас первые впечатления?

Игорь Луцкий:
Тревога, конечно же, потому как это новая студия, новый режим работы для телеканала СТВ, работающие на выезде ПТС, мы уже находимся в хорошем помещении, и я думаю, что у нас должно получиться. Должен сказать, что этого всего не было бы, если бы не команда СТВ. Для того, чтобы здесь всё состоялось именно сегодня, как мы задумывали, 1 ноября, здесь вложен труд большого количества людей и мне очень приятно, что здесь рука об руку и журналисты, и технари, и операторы, и видеоинженеры в общем-то, все-все-все потрудились. Правда, огромное спасибо, что мы сделали это в короткие сроки! Мы будем делать на канале всё для того, чтобы канал рос и развивался, чтобы мы прирастали новыми проектами. Сейчас телеканал начал свою работу с обновления упаковки, с обновления утреннего эфира, но мы на этом не остановимся, а дальше нас ждут обновления в новостной студии. Упаковка канала сегодня уже новая, упаковка всех программ, новостей это достаточно серьёзная, большая проделанная работа для канала.

«Мы на этом не остановимся». Генеральный директор «СТВ» Игорь Луцкий о новых проектах канала -1

Самое главное на кого мы работаем, на нашего зрителя. Мы делаем всё для него, для того, чтобы канал, действительно, был популярным, для того, чтобы он был привлекательным, для того, чтобы он был смотрибельным. Всё это именно для этого.   

Какие новые проекты появились на телеканале? Каким видит будущее телеканала Игорь Луцкий? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Телевидение в Беларуси # калейдоскоп # Игорь Луцкий # Фотофакт

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