«Мы на этом не остановимся». Генеральный директор «СТВ» Игорь Луцкий о новых проектах канала

Новый год в ноябре – это про нас, телевизионщиков. Журналисты уже окрестили это обновление самым масштабным за всю историю канала.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» – Игорь Луцкий.

Вы в первый раз в нашей студии?

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

К счастью, нет.

Какие у Вас первые впечатления?

Игорь Луцкий:

Тревога, конечно же, потому как это – новая студия, новый режим работы для телеканала СТВ, работающие на выезде ПТС, мы уже находимся в хорошем помещении, и я думаю, что у нас должно получиться. Должен сказать, что этого всего не было бы, если бы не команда СТВ. Для того, чтобы здесь всё состоялось именно сегодня, как мы задумывали, 1 ноября, здесь вложен труд большого количества людей и мне очень приятно, что здесь рука об руку и журналисты, и технари, и операторы, и видеоинженеры – в общем-то, все-все-все потрудились. Правда, огромное спасибо, что мы сделали это в короткие сроки! Мы будем делать на канале всё для того, чтобы канал рос и развивался, чтобы мы прирастали новыми проектами. Сейчас телеканал начал свою работу с обновления упаковки, с обновления утреннего эфира, но мы на этом не остановимся, а дальше нас ждут обновления в новостной студии. Упаковка канала сегодня уже новая, упаковка всех программ, новостей – это достаточно серьёзная, большая проделанная работа для канала.