«Их кусали пчёлы и страусы». Показываем закулисье нового реалити-шоу на СТВ

Новый сезон на телеканале СТВ официально объявлен открытым. Первые изменения зрители заметили уже в 6.20. Утренняя студия сменила декорации. Обитель позитива получила два плазменных экрана и круглый подиум со столом и диванами.

Борис Мухин, дизайнер:

Было уточнение, что это утренняя программа, она должна быть более уютной, что это должна быть гостиная. Фишка в этой декорации, что при движении камеры из одного угла в другой угол, торцы этих полок будут складываться в буковку «С».

Помимо модной локации, в арсенале команды СТВ новые камеры, свет и передвижная телевизионная станция. Сергей Новиков, оператор-постановщик:

Большое преимущество этой студии – это площади. Мы вышли из совершенно маленькой студии и здесь 100-120 метров есть.

Нина Липская, режиссер телеканала СТВ:

Будем снимать в новом сезоне на большее количество камер, что дает больше вариативности передвижения ведущих и гостей в студии. Надеемся, что это будет интереснее с точки зрения шоу в передаче. Смотрите СТВ.

Колорита утреннему эфиру добавят и новые рубрики. Кстати, программа вышла за рамки будничных прайм-таймов. Теперь каждую субботу на телеканале РТР-Беларусь зрители смогут восстановить всю информационную картину недели в дайджесте лучших сюжетов. Но и это еще не все.

Антон Мартыненко, ведущий СТВ:

Тайна. Но я ж такой человек, мне рассказали и я вам сразу вам! Корреспонденты, которые будут предоставлять нам сюжеты, они будут приходить к нам студию, рассказывать. Еще одна громкая премьера СТВ – «Тайны Беларуси». Цикл документальных фильмов от дирекции спецпроектов прольет свет на секреты республиканского масштаба.

От истории убийцы Кеннеди до тайных номенклатурных квартир и загадок подземки. Информация из первых уст без грифа «секретно». Под таким слоганом зрители увидят коллаборацию исторических фактов и историй реальных героев, которые до этого ни разу не давали интервью белорусским СМИ.

Алексей Пальгуев, режиссер проекта «Тайны Беларуси»:

Все фильмы основаны на реальных событиях и проект содержит в себе элементы настоящего кино, а именно реконструкции. То есть это не просто нарезка из хроники. На съемочной площадке реально присутствовали актеры, мы писали все в несколько дублей. Реконструкции мы писали на основе синхронов наших спикеров.

На десерт – реалити-шоу «Деревня. Live». Команда СТВ во главе с Елизаветой Полещук покажет, чем живет глубинка. На месте аграрных событий столичная штучка попытается освоить тонкости сельскохозяйственных профессий. Чего бы это ни стоило.

Вероника Буслюк, шеф-редактор проекта «Деревня. Live»:

Те многочисленные животные, которые встретились на нашей съемке, покусали не только ведущую, ее укусил козел, пытался ущипнуть страус. Наших операторов тоже кусали пчелы, страусы и им досталось сильно.

Вместе со зрителями за приключениями городской леди будет наблюдать Владимир Суббот. В свое время журналист лично протоптал белорусскую деревню с микрофоном и камерой, а теперь подробно изучит каждый шаг преемницы.

Юлия Крыницкая, продюсер проекта «Деревня. Live»:

Молодежи будет интересно посмотреть на свою ровесницу, как она в нетипичных обстоятельствах и условиях себя ведет. А уже людям более зрелого возраста, пусть даже где-то они ее покритикуют, где-то может быть посмеются с нее, но в то же время им будет интересно узнать, каким способом наша Лиза преодолевала те или иные препятствия.

Несмотря на развлекательные апдейты сетки вещания, формат канала не изменился. Традиционно, ударная сила «Столичного телевидения» – информационный блок. За новостную картину дня по-прежнему отвечают ведущие программы Новости «24 часа».

Серьезную аналитику обеспечивает проект «Неделя». Также каждые 7 дней в эфире будут звенеть эксклюзивные репортажи на самые острые и злободневные темы.

Кроме того, в обойме – ежемесячный спецпроект, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.