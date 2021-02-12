Когда Байден пришёл, он отменил вывод войск США из Германии, поляки начали волноваться, не коснётся ли это их

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Нейтралитет у нас в Конституции для обывателя – это исключительно военная история, которая связана с танками, пушками, пулеметами. Но мы сейчас говорим о том, что у нас идет гибридная война. Можно ли какой-то термин придумать, каким образом мы можем прописать то, что мы в положении информационной или гибридной войны? Какое мы положение займем? Это тоже будет позиция какого-то коллективного договора или же это будет позиция наступающего государства? Например, мы будем по всем сторонам информационно наступать, чтобы отбиться.