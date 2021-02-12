Когда Байден пришёл, он отменил вывод войск США из Германии, поляки начали волноваться, не коснётся ли это их

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Нейтралитет у нас в Конституции для обывателя – это исключительно военная история, которая связана с танками, пушками, пулеметами. Но мы сейчас говорим о том, что у нас идет гибридная война. Можно ли какой-то термин придумать, каким образом мы можем прописать то, что мы в положении информационной или гибридной войны? Какое мы положение займем? Это тоже будет позиция какого-то коллективного договора или же это будет позиция наступающего государства? Например, мы будем по всем сторонам информационно наступать, чтобы отбиться.
Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Есть такое понятие как информационный нейтралитет, о нем мы говорим. Я больше специалист по военной тематике, не по информационной, но я хотел бы коллегу дополнить. Не далее чем сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак сделал, на мой взгляд, достаточно важное заявление, два момента. Первое – те соглашения, которые были достигнуты между США и Польшей 15 августа 2020 года, остаются в силе. Это значит, контингент США в Польше будет доведен до 5,5 тысячи человек. Когда Байден пришел, он отменил вывод войск США из Германии, поляки начали волноваться, не коснется ли это их. Вчера был разговор между министрами обороны США и Польши, то соглашение остается в силе. Второй момент – прояснилось, где же будет дислоцироваться F-35, новейший самолет, который Польша получит в 2024 году. Они будут дислоцироваться на авиабазе Ласк – 32-я тактическая авиабаза, известная по прошлому году, в ней базировались одно время американские F-16, которые перебазировались из Германии, 52-й авиаполк. То есть там будут хранить самолеты.