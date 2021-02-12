«Определённые траты будут». Николай Мартынов о расходах на реформирование Конституции

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Николай Васильевич, для вас важнее всего то, что сегодня говорил премьер-министр, рассказывая об экономическом плане на пять лет, или же эти конституционные толки, которые ходили до и были сегодня объявлены? Условно говоря, базис или надстройка?

Николай Мартынов, директор кожевенно-обувного холдинга «Марко»:

Я думаю, что все-таки то, что говорил премьер – экономика. Она определяет и политику в какой-то степени, а может, и не в какой-то. Поэтому то, что он сказал: «Есть программа, и программа подтверждена материально, финансами». Там уже заложены все те программы, которые продуманы, механизмы реализации. Самое главное – ответственные. Не то что сделали какую-то программу, а виновника или того, кого нужно за это наградить, нет. Здесь же сказано, что есть и программа, и инструмент весь, и ответственный за эту программу.