«Определённые траты будут». Николай Мартынов о расходах на реформирование Конституции

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Николай Васильевич, для вас важнее всего то, что сегодня говорил премьер-министр, рассказывая об экономическом плане на пять лет, или же эти конституционные толки, которые ходили до и были сегодня объявлены? Условно говоря, базис или надстройка?
Николай Мартынов, директор кожевенно-обувного холдинга «Марко»:
Я думаю, что все-таки то, что говорил премьер – экономика. Она определяет и политику в какой-то степени, а может, и не в какой-то. Поэтому то, что он сказал: «Есть программа, и программа подтверждена материально, финансами». Там уже заложены все те программы, которые продуманы, механизмы реализации. Самое главное – ответственные. Не то что сделали какую-то программу, а виновника или того, кого нужно за это наградить, нет. Здесь же сказано, что есть и программа, и инструмент весь, и ответственный за эту программу.
Кирилл Казаков:
Да, в этом плане более проработанный материал. У меня, может быть, глупый, вопрос. Скажите, когда меняется документация на предприятии, вам как хозяйственнику затраты финансовые есть?
Николай Мартынов:
Конечно, есть.
Кирилл Казаков:
То есть, грубо говоря, замена Конституции – это бюджетные траты в любом случае. Это зарплаты специалистов, даже аренда помещения, в котором они должны заседать. Когда мы говорим об экономике, мы говорим о заработке денег. Когда мы говорим о новой Конституции, мы говорим о том, что эти деньги будут потрачены.
Николай Мартынов:
Определенные траты будут.
Кирилл Казаков:
А стоит ли тогда?
Николай Мартынов:
Если назрел тот вопрос, то это надо делать пошагово и постепенно, продуманно, потому что если мы это сверстаем за год, то наломаем дров. Опять-таки, будут траты.
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