Строительство БелАЭС было дальновидным решением. Вот почему необходима атомная энергетика

Самый масштабный проект в истории Беларуси. Без преувеличения. Эту площадку называли стройкой века. И именно она позволила вступить нашей стране в мировой ядерный клуб, где державы в обеспечении своих экономик энергоресурсами не зависят от переменчивого флюгера геополитики.

Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:

В начале 2000-х годов, когда была достаточно высокая турбулентность на энергетических рынках, эти изменения стоимости энергетических ресурсов, а для нас на тот момент основным энергетическим ресурсом был именно природный газ, это оказывало серьезное влияние на то, как формировалась и развивалась экономика. И в 2008 году главой государства было принято дальновидное стратегическое решение о начале реализации нового проекта на территории Республики Беларусь – это возведение атомной электростанции.

И это решение было обусловлено не только экономическими мотивами, но и вопросом национальной безопасности. Уже тогда Запад пытался установить господство над энергетическими контрактами, чтобы в любой момент перекрывать воздух неугодной стране. Наш Президент как в воду глядел. «Намного удобнее и выгоднее». Жители деревни Мельново переходят на электроотопление частных домов – подробности здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Страны Запада уже обсуждают необходимость введения дополнительного режима контроля за сделками с энергетическими объектами с целью получения возможности блокировать их, если они угрожают энергетической безопасности. Эти обстоятельства со всей очевидностью подтверждают правильность нашего решения о незамедлительной разработке системы мер, направленных на достижение энергетической безопасности, в том числе и возведение собственной атомной станции. Скептиков было немало. Громче всех против БелАЭС выступала Литва, подстрекая и другие страны Евросоюза. И кажется, какое дело соседу до чужого огорода, но нет, здесь политические игры. Атомная станция угрожала укрепить независимость Беларуси, что для Запада словно кость в горле.

Денис Мороз:

Мы сейчас с вами видим, насколько дальновидное на тот момент было это решение, как сегодня те страны, которые выступали когда-то против атомной энергетики, с учетом изменившейся конъюнктуры, с учетом введенных санкционных режимов, сегодня говорят о том, что атомная энергетика нужна. И те же самые наши соседи: Польша, Литва – сегодня уже заявляют о начале реализации этих проектов. Но при этом они оказались в отстающих относительно нас, учитывая то, что для нас атомная электростанция уже построена.

Не просто построена, а выполнена по ультравысоким стандартам. Самые современные технологии, научные исследования, сотрудничество с «Росатомом» как с передовой кампанией в мире по строительству атомных электростанций – и вот АЭС 2006 с водо-водяным реактором поколения три плюс. Это означает повышенный уровень безопасности. Это был принципиальный вопрос для нашей страны, которая в свое время ощутила дыхание Чернобыля. Потому Александр Лукашенко на всех этапах пристально следил за строительством. Безопасность – приоритет и в поэтапном вводе в эксплуатацию. Лукашенко о БелАЭС: мы чернобыльская республика, безопасность – вопрос номер один – подробности здесь. Денис Мороз:

В период с 2012 по 2022 год были проведены все миссии МАГАТЭ, рекомендованные для стран, которые являются новичками в атомной энергетике. Я хочу обратить внимание, что эти миссии всегда очень высоко оценивали уровень организации, уровень создания инфраструктуры строительства атомной электростанции в Республике Беларусь.