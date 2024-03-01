«Намного удобнее и выгоднее». Жители деревни Мельново переходят на электроотопление частных домов

Деревня Мельново, Гродненская область. Улицы уже украшают новенькие столбы линий электропередачи, а рядом с домами появились счетчики, ведь уже большинство жителей захотели перейти на электроотопление частных домов. Раньше старые сети не могли обеспечить такой комфорт для всех желающих.

Людмила Веселовская не нарадуется своему новому помощнику в доме – электрокотел теперь заменил и печное, и паровое отопление. Женщина много лет проработала на железной дороге, уже на пенсии, теперь живет одна, электрическое отопление и подогрев воды существенно облегчили ей быт.