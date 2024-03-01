«Намного удобнее и выгоднее». Жители деревни Мельново переходят на электроотопление частных домов
Деревня Мельново, Гродненская область. Улицы уже украшают новенькие столбы линий электропередачи, а рядом с домами появились счетчики, ведь уже большинство жителей захотели перейти на электроотопление частных домов. Раньше старые сети не могли обеспечить такой комфорт для всех желающих.
Людмила Веселовская не нарадуется своему новому помощнику в доме – электрокотел теперь заменил и печное, и паровое отопление. Женщина много лет проработала на железной дороге, уже на пенсии, теперь живет одна, электрическое отопление и подогрев воды существенно облегчили ей быт.
Людмила Веселовская, жительница деревни Мельново:
Мне намного удобнее, у нас было раньше паровое отопление. Дом большой, мне выгоднее, чем носить дрова, постоянная температура.
Это частный пример той большой работы, которая ведется по всей стране. Построено свыше полутора тысяч километров высоковольтных электросетей, а также пиково-резервных источников суммарной мощностью 800 МВт, которые обеспечивают надежность энергосистемы с учетом различных режимов работы атомной станции. Доверие от белорусов налицо: в стране фиксируют рост электропотребления населением.
Строительство БелАЭС было дальновидным решением. Вот почему необходима атомная энергетика – подробности здесь.
Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:
Рост потребления электрической энергии населением именно на нужды отопления и горячего водоснабжения составил больше 40 процентов, достиг в этом году больше 650 миллионов киловатт-часов. Причем такие темпы роста этого электропотребления фиксируются и в прошлом году, и в позапрошлом году. То есть каждый год мы на 40-50 процентов прирастаем. Это очень высокие темпы.
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