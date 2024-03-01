В Беларуси стартовали мероприятия, посвящённые Дню православной книги

Новости Беларуси. Беларусь отмечает День православной книги. Тематические мероприятия продлятся по 10 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начало им положено сегодня, 1 марта, в Национальной библиотеке. Здесь прошел круглый стол с участием митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Ключевым предметом обсуждения стала перспектива сотрудничества церкви и государства в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи через православную книгу. Тема выбрана неслучайно. Недавно глава государства встречался с представителями вузов, где поднимались вопросы воспитания подрастающего поколения.