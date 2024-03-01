В Беларуси стартовали мероприятия, посвящённые Дню православной книги

Новости Беларуси. Беларусь отмечает День православной книги. Тематические мероприятия продлятся по 10 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начало им положено сегодня, 1 марта, в Национальной библиотеке. Здесь прошел круглый стол с участием митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
Ключевым предметом обсуждения стала перспектива сотрудничества церкви и государства в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи через православную книгу. Тема выбрана неслучайно. Недавно глава государства встречался с представителями вузов, где поднимались вопросы воспитания подрастающего поколения.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Сегодня в необычном формате собираются представители различных министерств и ведомств, так или иначе причастных к распространению книги в современном обществе. С тем, чтобы поразмышлять на эту тему, как лучше сделать, чтобы книга православная, книга духовная, нравственная поступала к подрастающему поколению, чтобы оно интересовалось, читало эту книгу, получало пользу и это откладывалось на жизни молодых людей.
В программе празднования Дня православной книги многочисленные семинары, встречи с писателями и священниками. Пройдут также мастер-классы по исторической каллиграфии, скрапбукингу, созданию аппликаций и работе в технике квиллинг. Запланирована и книжная ярмарка. В экспозиции новинки книгоиздания по истории и духовной жизни страны, выпущенные за последнее десятилетие.