Иванец: выставка «Образование и карьера» вызывает неподдельный интерес у молодёжи

Новости Беларуси. Лично пообщаться с работодателями, оценить востребованность специальности на рынке труда, получить консультации и даже пройти предварительное собеседование с работодателем. В Минске открылась 21-я Международная специализированная выставка «Образование и карьера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной ее особенностью в 2024 году стал новый раздел, в котором компании предлагают свои вакансии студентам, выпускникам и молодым специалистам. Так, традиционная выставка стала площадкой, на которой встретились заинтересованные в подготовке высококвалифицированных кадров и в осознанном выборе своей профессии.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Мы сегодня видим, какой неподдельный интерес вызывает у нашей молодежи данная выставка, фактически все стенды заняты. Хотел бы отметить, что в рамках трех дней работы, сегодня и в выходные дни, будет более 100 мероприятий. Это мастер-классы, интерактивные площадки.