Иванец: выставка «Образование и карьера» вызывает неподдельный интерес у молодёжи
Новости Беларуси. Лично пообщаться с работодателями, оценить востребованность специальности на рынке труда, получить консультации и даже пройти предварительное собеседование с работодателем. В Минске открылась 21-я Международная специализированная выставка «Образование и карьера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главной ее особенностью в 2024 году стал новый раздел, в котором компании предлагают свои вакансии студентам, выпускникам и молодым специалистам. Так, традиционная выставка стала площадкой, на которой встретились заинтересованные в подготовке высококвалифицированных кадров и в осознанном выборе своей профессии.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Мы сегодня видим, какой неподдельный интерес вызывает у нашей молодежи данная выставка, фактически все стенды заняты. Хотел бы отметить, что в рамках трех дней работы, сегодня и в выходные дни, будет более 100 мероприятий. Это мастер-классы, интерактивные площадки.
Алексей Малиновский, участник выставки:
Я сам с огромным интересом прошел, посмотрел, скажем так, на конкурентов наших. Стараемся для того, чтобы привлекать, конечно, надо соответствовать, отвечать на вопросы, обеспечивать те требования, те критерии, которые сегодня хотят видеть те люди, которые являются соискателями.
По традиции свои возможности на специализированной выставке презентуют также университеты, колледжи и различные образовательные центры. Всего 120 учреждений. В том числе 10 российских вузов.