Новости по тегу #Денис Мороз

В начале 2000-х электричество закупалось за рубежом, а теплосети теряли каждую пятую гигакалорию. Сегодня же Беларусь сама экспортирует энергию, а уровень газификации стал одним из самых высоких на постсоветском пространстве.
Параллельно с ростом парка развивается и зарядная инфраструктура. Еще два года назад в стране было чуть больше 1 000 станций, сегодня уже 2 700.
В путь отправились более 15 современных электрокаров. Участники проедут около 150 километров по маршруту «Минск – Островец».
На международной площадке Минск презентует опыт развития атомной энергетики, цифровизации и подготовки кадров, а также предлагает партнерам по ШОС объединить усилия для технологического рывка.
Здесь будут не только сохранять историю, но и готовить специалистов для одной из стратегических отраслей страны.
Перспективные направления взаимодействия обсудили в Минске на заседании совместной рабочей группы.
Новое 12-этажное здание рассчитано на 886 студентов. Внутри расположились учебные аудитории, вычислительный центр, актовый и конференц-залы.
В Беларуси более 8700 воинских захоронений времен войны. Каждый год открываются новые места, где покоятся наши земляки. Увековечить имя каждого – это не формальность. Это часть большой работы по сохранению исторической правды.
Энергетическая отрасль демонстрирует высокую эффективность: потери тепловой энергии при транспортировке минимальны, а количество отключений в сети значительно уменьшилось.
Работы ведутся в круглосуточном режиме.
Наиболее вероятной причиной инцидента специалисты называют повышенную нагрузку на трубопроводы в условиях сильных морозов.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Мороз во время посещения атомной электростанции.
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