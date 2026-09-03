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Новости по тегу #Денис Мороз

Чего достигли в энергетической отрасли Беларуси за 25 лет? Итоги масштабной модернизации
03 сентября 2026 16:54

Чего достигли в энергетической отрасли Беларуси за 25 лет? Итоги масштабной модернизации

К 2030 году в Беларуси планируют увеличить число электромобилей до 300 тысяч
22 августа 2026 16:54

К 2030 году в Беларуси планируют увеличить число электромобилей до 300 тысяч

Автопробег электротранспорта стартовал в Минске
22 августа 2026 11:37

Автопробег электротранспорта стартовал в Минске

Мороз: Беларусь реализует новый этап трансформации энергетики
19 июня 2026 07:49

Мороз: Беларусь реализует новый этап трансформации энергетики

Историко-образовательный центр торфяной промышленности Беларуси открылся в Смолевичском районе
09 июня 2026 17:06

Историко-образовательный центр торфяной промышленности Беларуси открылся в Смолевичском районе

Беларусь и Тюменская область продолжают расширять торгово-экономическое сотрудничество
04 июня 2026 05:49

Беларусь и Тюменская область продолжают расширять торгово-экономическое сотрудничество

В Минске открыли новый учебный корпус энергетического факультета БНТУ
08 мая 2026 11:24

В Минске открыли новый учебный корпус энергетического факультета БНТУ

В Борисовском районе открыли мемориальную плиту с именами 13 солдат Красной Армии
07 мая 2026 06:58

В Борисовском районе открыли мемориальную плиту с именами 13 солдат Красной Армии

В Министерстве энергетики подвели итоги работы отрасли
20 февраля 2026 16:53

В Министерстве энергетики подвели итоги работы отрасли

Более 200 населённых пунктов Беларуси оставались без электричества из-за непогоды
28 января 2026 07:54

Более 200 населённых пунктов Беларуси оставались без электричества из-за непогоды

В течение всего дня энергетиками проводилось восстановление режима работы – Денис Мороз об аварии на ТЭЦ
19 января 2026 18:27

В течение всего дня энергетиками проводилось восстановление режима работы – Денис Мороз об аварии на ТЭЦ

Третий энергоблок БелАЭС включат в энергосистему страны в 2035-2038 годах
22 декабря 2025 13:55

Третий энергоблок БелАЭС включат в энергосистему страны в 2035-2038 годах