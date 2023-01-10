«Стремление к сохранению исторической памяти всех времён». Каким будет Год мира и созидания для Беларуси?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь», и Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования.
Юлия Бешанова, СТВ:
Год только начался, он объявлен Годом мира и созидания. Как вам кажется, какие посылы этот год несет и на чем следует сосредоточиться? Что значит этот год?
Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Я думаю, что тема года выбрана очень верно и в нужное время. Дело в том, что процессы, которые сейчас находятся в горячей фазе, готовились уже давно. Я говорю о том, что во многих регионах мира идут конфликты, войны. По существу, идет формирование новой геоструктуры мира, изменение правил игры, которые работали на протяжении последних десятилетий. Эти правила были очень часто деструктивны, они действовали в интересах узкой части народонаселения, узкой части стран, которые существуют на нашей планете, в интересах так называемого золотого миллиарда. И другие страны, их большинство, народы этих стран все больше и больше погружались в нищету, отчаяние. Разумеется, такое положение дел не могло продолжаться бесконечно. Напряжение росло, конфликтных точек становилось все больше, и они становились все более напряженными. В последние годы их как прорвало. В частности, это произошло и на постсоветском пространстве. В этом смысле задача Беларуси – остаться островком стабильности и порядка, островком мира в этом бушующем море современного мира.
Юлия Бешанова:
А насколько это возможно? Мир действительно сейчас очень хрупок, нестабилен, по нашим границам напряженность возрастает.
Олег Романов:
Это очень трудно, но возможно. Для этого существуют разные способы – политические, дипломатические, военные, культурные. Руководство нашей страны проводит соответствующую политику, чтобы эту задачу решить. Это как решить уравнение со многими неизвестными. В принципе, я считаю, что это под силу и нашей стране, и нашему политическому руководству.
Юлия Бешанова:
Если с миром все более-менее понятно, что вложили в слово «созидание» в этот раз?
Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования:
Я думаю, что Год мира и созидания является логическим продолжением и Года исторической памяти, и Года народного единства, и трилогии малой родины. Поэтому мы в этом подчеркиваем парадигму нашего белорусского народа. Стремление к миру, созиданию, единству, стремление к сохранению исторической памяти всех времен, всех исторических этапов развития белорусской государственности. Посыл на 2023 год – это посыл каждому белорусу сохранять мир в своей душе, сохранять мир в своей семье, на своем рабочем месте, в обществе и государстве в целом. Ну и, конечно, созидание. Белорусы всегда отличались своим трудолюбием, миролюбием, и этот год это подчеркивает. Это символ 2023 года.
Юлия Бешанова:
Это не тот ли посыл, когда следует сосредоточиться как раз на своих внутренних делах?
Олег Романов:
И это тоже. Здесь должен быть найден баланс между внутренними делами и внешней обстановкой. Созидание, с моей точки зрения, должно быть и в личностном плане. Для нашего общества очень важно обеспечивать восходящий культурный, личностный рост наших граждан, потому что люди непросвещенные, люди с низким уровнем культуры очень часто даже не могут понять те задачи, которые сегодня стоят перед обществом в целом, те вызовы, которые брошены нашей стране, нашему государству. Поэтому подъем культурного уровня, личностного развития наших граждан – это очень важное измерение созидания, потому что это станет фактором успеха и на производстве, и в гражданской деятельности, и в семейных отношениях, то есть во всех значимых измерениях человеческой жизни.
Юлия Бешанова:
Мы не раз говорили, что в Беларуси хорошо работают социальные лифты. То, что мы взяли из прошлого, но достаточно удачно взяли. Это может стать тем самым фактором личностного роста, культурного воспитания?
Олег Романов:
Конечно. Это вообще элемент демократии, когда работают социальные лифты, когда талантливые, энергичные люди могут занять достойное своему таланту место в обществе. Но я говорил немножко о другом. Я говорил о том, что наши усилия должны быть направлены не только на обеспечение экономического благополучия, решение непростых задач, которые стоят перед нашей экономикой, но и на культурное развитие белорусского общества. Эти процессы должны быть взаимосвязаны и дополнять друг друга.
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