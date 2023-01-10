Президент – лауреатам госпремий: «Усё, што вы робіце, – гэта не дзеля ўзнагарод»

Новости Беларуси. На созданных белорусским народом ценностях зарождалась и развивалась национальная государственность. Это подчеркнул Александр Лукашенко на важной церемонии, которая начинает год, подводя итоги ушедшего в значимых для развития страны сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прэміяй «Беларускі спартыўны Алімп» адзначаюць тых, хто падняўся на вяршыню спартыўнага майстэрства, пацвердзіў свой найвышэйшы клас медалямі на важнейшых спаборніцтвах. Няхай гэтыя прэміі стануць не толькі яскравым вынікам мінулага года, але і стымулам для новых дасягненняў і перамог у імя росквіту любімай Беларусі. У гэты ўрачысты момант я жадаю вам міру, дабра, здароўя, новых поспехаў на карысць роднай краіны, творчых знаходак і спартыўных перамог у новым 2023 годзе. Са святам, дарагія сябры!

Читайте также:

Лукашенко: от того, какие праздники и символы впускаем в свой дом, зависит будущее наших детей

«Это патриоты по поступкам». Как готовятся к вручению наград от Президента во Дворце Республики?

Лукашенко: премии, которые ежегодно вручаем в эти дни, – дань исконным традициям, связывающим эпохи