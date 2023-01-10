Президент – лауреатам госпремий: «Усё, што вы робіце, – гэта не дзеля ўзнагарод»
Новости Беларуси. На созданных белорусским народом ценностях зарождалась и развивалась национальная государственность. Это подчеркнул Александр Лукашенко на важной церемонии, которая начинает год, подводя итоги ушедшего в значимых для развития страны сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Подчеркивая многогранность и богатство белорусской культуры нашего народа, Президент поздравляет белорусов на белорусском.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вашы творчыя дасягненні – гэта жыватворная крыніца, якая напаўняе скарбніцу нацыянальнай культуры. Я добра ведаю: усё, што вы робіце, – гэта не дзеля ўзнагарод ці матэрыяльнага прыбытку. Ваш прафесійны і жыццёвы шлях абраны вашым сэрцам. А таму вы як ніхто іншы вартыя высокага прызнання і глыбокай павагі людзей. Сваімі духоўнымі, творчымі і прафесійнымі дасягненнямі вы ствараеце будучыню нашай Беларусі. Шчыра ганаруся вамі і ад усёй душы ўдзячны за вашу працу.
З асаблівай павагай я хацеў бы сказаць некалькі слоў пра сeнняшніх лаўрэатаў. Пра гэтых апантаных сваёй справай людзей, якія ўласным прыкладам усталёўваюць ідэалы міласэрнасці і дабрыні ў сучасным грамадстве, выхоўваюць патрыётамі падрастаючае пакаленне, перадаюць яму вялікую і шчырую любоў да роднай зямлі. Рэалізуючы сацыяльна значныя культурныя і адукацыйныя праекты, вы дапамагаеце зберагчы гістарычную праўду і спрадвечную спадчыну беларускага народа.
Прэміяй «Беларускі спартыўны Алімп» адзначаюць тых, хто падняўся на вяршыню спартыўнага майстэрства, пацвердзіў свой найвышэйшы клас медалямі на важнейшых спаборніцтвах. Няхай гэтыя прэміі стануць не толькі яскравым вынікам мінулага года, але і стымулам для новых дасягненняў і перамог у імя росквіту любімай Беларусі. У гэты ўрачысты момант я жадаю вам міру, дабра, здароўя, новых поспехаў на карысць роднай краіны, творчых знаходак і спартыўных перамог у новым 2023 годзе. Са святам, дарагія сябры!
Читайте также:
Лукашенко: от того, какие праздники и символы впускаем в свой дом, зависит будущее наших детей
«Это патриоты по поступкам». Как готовятся к вручению наград от Президента во Дворце Республики?
Лукашенко: премии, которые ежегодно вручаем в эти дни, – дань исконным традициям, связывающим эпохи
Подписывайтесь на нас в Telegram!