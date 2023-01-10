Фонд Алексея Талая получил подарок от Постоянного комитета Союзного государства

Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете состоялась торжественная церемония вручения незаменимых подарков фонду Алексея Талая. Средства индивидуальной мобильности переданы от Постоянного комитета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не только его представители поблагодарили руководителя фонда за его весомый вклад в общественную и спортивную жизнь страны.

В Беларуси огромное внимание уделяется инклюзивным людям и их адаптации в обществе. Не забывают и о спортсменах. Паралимпийцы ежедневно преодолевают себя и показывают пример обществу. А государство делает все, чтобы, несмотря на ограничения, человек мог быть полезен и востребован. Совместными усилиями Талая и Министерства труда и социальной защиты было организовано огромное количество благотворительных акций. И работа не планирует останавливаться.

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:

Это большая помощь, большая поддержка, ведь действительно приходится много передвигаться по стране, по Союзному государству России и Беларуси, Содружеству Независимых Государств, и очень быстро коляски приходят в негодность. Поэтому я с радостью и большой честью принимаю этот подарок и обязуюсь служить дальше людям, паралимпийцам, всем тем, кто нуждается сегодня в поддержке и добром слове.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Мы говорим слова благодарности Алексею. Его вклад в то направление, за которое непосредственно отвечает Минтруда и соцзащиты – инклюзия наших инвалидов. Неважно, сколько инвалиду лет, это наши дети-инвалиды или уже взрослый человек, который потерял здоровье и получил группу инвалидности. Встреча с Алексеем таким людям помогает верить, что жизнь не закончилась, она продолжается и не просто продолжается, а что в ней можно достичь очень высоких результатов и успехов.

Деятельность Алексея Талая замечена и российской стороной. Государственный секретарь Союзного государства публично поблагодарил его за силу воли и вклад в общественную жизнь страны.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Порой в суматохе обычных дней не всегда понимаем, как обычный день достается тем людям, у которых ограничены способности. И эти программы, волонтерские российские, программа «От всей души», белорусская, они нас делают, должны делать и будут делать сильнее, сплоченнее и добрее.