Диалоговые площадки, реконструкция мемориалов, дело Генпрокуратуры. Чего Беларусь достигла в 2022-м?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь», и Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования.
Юлия Бешанова, СТВ:
Вы сказали о том, что это логическое продолжение Года исторической памяти. Как вы оцениваете, что удалось сделать за прошлый год?
Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования:
Год исторической памяти был знаменательным для нас, потому что мы смогли придать импульс тем инициативам, которые шли с мест в плане увековечивания героической памяти о белорусском народе, наших героев, которые отдали жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Поэтому Год исторической памяти действительно был знаковым. Я думаю, что неформально Год исторической памяти будет продолжаться. В 2021-м был Год народного единства, он логически вышел на Год исторической памяти, затем он логически выходит на Год мира и созидания. Это очень важно для каждого из нас. Посмотрите, сколько мероприятий провели. Это тысячи мероприятий на разных уровнях – диалоговые площадки, благоустройство мест захоронений, строительство новых мемориалов, обновление, реконструкция старых мемориалов.
Юлия Бешанова:
Резонансное дело Генпрокуратуры о геноциде белорусского народа.
«Стремление к сохранению исторической памяти всех времен». Каким будет Год мира и созидания для Беларуси – подробности здесь.
Олег Дьяченко:
Делается все возможное. И я думаю, что в дальнейшем мы продолжим эту работу на всех уровнях.
Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Год исторической памяти был знаменателен тем, что белорусскому обществу была предложена целостная концепция исторического развития белорусского народа. Президент Республики Беларусь в своих нескольких программных выступлениях предложил именно концепцию целостного видения истории белорусского народа, его движения от этапа становления, выхода на государственное состояние и к современности. Причем эта концепция содержит не только теоретическое знание нашей истории, но и ценностное измерение. Президент дал оценки тем или иным этапам развития белорусского народа. Это очень важно, потому что сейчас есть ориентиры понимания нашей истории, что для нас позитивно в истории, что может быть позитивным в будущем, какие этапы были опасными, чего мы не должны допустить в нашей деятельности сегодня. Я думаю, что это очень важно. Это концептуальное осмысление нашей истории помогает нам более четко определять стратегию развития белорусского общества в условиях современности.
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