Диалоговые площадки, реконструкция мемориалов, дело Генпрокуратуры. Чего Беларусь достигла в 2022-м?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь», и Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования. Юлия Бешанова, СТВ:

Вы сказали о том, что это логическое продолжение Года исторической памяти. Как вы оцениваете, что удалось сделать за прошлый год?

Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования:

Год исторической памяти был знаменательным для нас, потому что мы смогли придать импульс тем инициативам, которые шли с мест в плане увековечивания героической памяти о белорусском народе, наших героев, которые отдали жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Поэтому Год исторической памяти действительно был знаковым. Я думаю, что неформально Год исторической памяти будет продолжаться. В 2021-м был Год народного единства, он логически вышел на Год исторической памяти, затем он логически выходит на Год мира и созидания. Это очень важно для каждого из нас. Посмотрите, сколько мероприятий провели. Это тысячи мероприятий на разных уровнях – диалоговые площадки, благоустройство мест захоронений, строительство новых мемориалов, обновление, реконструкция старых мемориалов.

Юлия Бешанова:

Резонансное дело Генпрокуратуры о геноциде белорусского народа. «Стремление к сохранению исторической памяти всех времен». Каким будет Год мира и созидания для Беларуси – подробности здесь. Олег Дьяченко:

Делается все возможное. И я думаю, что в дальнейшем мы продолжим эту работу на всех уровнях.