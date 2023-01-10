Луцкий: «У нас не только про войну. У нас про жизнь». Как проект журналистов поднял целый пласт в истории партизан?

Новости Беларуси. На созданных белорусским народом ценностях зарождалась и развивалась национальная государственность. Это подчеркнул Александр Лукашенко на важной церемонии, которая начинает год, подводя итоги ушедшего в значимых для развития страны сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фундамент – это история. Наши герои – это наши предки. Беларусь партизанская стала былинной, легендарной, а еще теперь непобедимым аргументом в информационной войне. Наши коллеги из «Беларусь сегодня» совместно с Национальным архивом подняли пласт о Беларуси партизанской.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Я очень рад за коллег, из холдинга «Беларусь сегодня» в том числе. Потому что их проект «Партизаны» – это достойная работа для увековечивания памяти о наших героях.

– Но, как скажут наши оппоненты, і зноў пра вайну! У нас же не только про войну здесь?

– У нас не только про войну. У нас про жизнь здесь, вообще про нашу жизнь. Про ту, которую мы строим, вот что самое главное. Здесь и глубина традиций, и современность сочетаются. Вот в чем смысл этой премии.

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