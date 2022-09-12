«Стрелять и просто за бесплатно забирать чужие ресурсы». Зачем нужны крупные международные площадки?
Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Хорошо, но если все страны-участницы могут по одному друг с другом договориться, зачем тогда в принципе ШОС?
Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Не могут. Как вы видите, не могут.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
У каждой страны есть свои национальные интересы. Но это та мировая площадка, которая позволяет говорить именно на равных – это первое. Собраться всем вместе, и тебя будут воспринимать как равного. Второй момент – твой противник, если даже он есть, он услышит твою точку зрения на этой площадке и выработаете вы решение, которое не заставит проливать кровь. Не заставит, а найдется другой вариант решения проблемы. Он всегда есть, просто есть заинтересованные стороны, которым выгодно накачивать кого-то оружием, бомбить, стрелять и просто за бесплатно забирать чужие ресурсы. Вспомним Афганистан – это ярчайший пример.
Кирилл Казаков, СТВ:
Ирина Васильевна, вот смотрите: я знаю такие объединения, как ASEAN, я даже знаю НАФТА, в которой Канада, Мексика и США были.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Зона свободной торговли.
Кирилл Казаков:
Да, я понимаю. Просто они все были, и они кто-то почил в бозе, кто-то к этому стремится. Не произойдет ли это с ШОС – вот в чем проблема.
Ирина Новикова:
Нет, я думаю, что коллеги мои правы – то, о чем они говорят. Первое – это площадка. И действительно, если ООН, видите, шатается. Кроме того, сейчас возникает вопрос о пересмотре. Соединенные Штаты будируют о пересмотре правил наложения вето, масса всяких вопросов, они хотят реформировать. А ведь ООН возникла после Второй мировой войны и как продолжатель Лиги Наций.
Кирилл Казаков:
Которая перед Второй мировой войной просто исчезла.
Ирина Новикова:
Да, она исчезла. Поэтому это европейский, скажем так, цивилизационный проект. Точно так же, если, я не скажу, что рушится он и так далее, если возникают вот эти проблемы, то это своего рода начало маленького противовеса ООН. Где правильно мои коллеги говорят, можно решить те вопросы, которые не решаются в ООН, чтобы прислушивались, чтобы разговор шел на равных и так далее.
Кирилл Казаков:
Георгий Васильевич мотает головой, говорит: нет.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Давайте не преувеличивать значимость ШОС. ШОС – это не блоковый союз или площадка. На самом деле он все-таки блоковый, там есть совет безопасности, право вето. Права вето в ШОС нет, и не может быть по определению. И вот ответ на ваш вопрос, почему туда стремятся очередь стран. Потому что он не блоковый. Там с разными интересами можно найти собеседника.
Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки БГЭУ:
Что касается ООН, это международная организация. Я хочу подчеркнуть, что ООН создавалась как инструмент глобализации. Мы сегодня столкнулись с кризисом, в первую очередь из-за чего этот кризис? Кризис глобализации. Глобальный мир не получился, потому что объединить в одну повозку трепетную лань и льва, и щуку не удалось. Поэтому мы сегодня наблюдаем, как раз то, о чем вы говорите – разрастание региональных организаций. Но регионы крупные – это макрорегионы сегодня, которые занимают целые континенты. То есть сегодня мир пока идет в противовес этой глобализации. Регионализация – создание региональных объединений. Что объединяет страны ШОС? Во-первых, география. Здесь нет стран из Американского континента. Здесь нет африканских государств. Почему сюда не хотят, вы говорите, ту же Саудовскую Аравию брать. Она географически немножко обделена. Вообще, Ближний Восток и та Азия, которая есть, это разные Азии. Это тоже надо понимать. Центральная и Юго-восточная Азия – это одно, Ближний Восток – совсем другое. Арабская, мусульманская культура, безусловно, здесь тоже присутствует ислам, но именно арабская культура здесь не вписывается.
Ирина Новикова:
Мы европейская тогда получается, по вашей логике. Мы европейская страна.
Кирилл Казаков:
Николай Евгеньевич, вам слово.
Николай Бузин:
Понимаете, Шанхайская организация сотрудничества – это один из этапов развития современного геополитического цивилизационного пространства. Почему? Потому что сегодня появились у группы стран общие интересы, появился, назовем, общий враг, появилась общая цель и появилась возможность не пойти по самому плохому пути развития, используя свой потенциал. Назовем это не больше, чем эволюционное развитие мировой политической системы.
Кирилл Казаков:
И при этом в каждом государстве есть история тысячелетняя.
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