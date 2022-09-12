«Стрелять и просто за бесплатно забирать чужие ресурсы». Зачем нужны крупные международные площадки?

Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Хорошо, но если все страны-участницы могут по одному друг с другом договориться, зачем тогда в принципе ШОС? Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Не могут. Как вы видите, не могут.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

У каждой страны есть свои национальные интересы. Но это та мировая площадка, которая позволяет говорить именно на равных – это первое. Собраться всем вместе, и тебя будут воспринимать как равного. Второй момент – твой противник, если даже он есть, он услышит твою точку зрения на этой площадке и выработаете вы решение, которое не заставит проливать кровь. Не заставит, а найдется другой вариант решения проблемы. Он всегда есть, просто есть заинтересованные стороны, которым выгодно накачивать кого-то оружием, бомбить, стрелять и просто за бесплатно забирать чужие ресурсы. Вспомним Афганистан – это ярчайший пример. Кирилл Казаков, СТВ:

Ирина Васильевна, вот смотрите: я знаю такие объединения, как ASEAN, я даже знаю НАФТА, в которой Канада, Мексика и США были. Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Зона свободной торговли. Кирилл Казаков:

Да, я понимаю. Просто они все были, и они кто-то почил в бозе, кто-то к этому стремится. Не произойдет ли это с ШОС – вот в чем проблема.

Ирина Новикова:

Нет, я думаю, что коллеги мои правы – то, о чем они говорят. Первое – это площадка. И действительно, если ООН, видите, шатается. Кроме того, сейчас возникает вопрос о пересмотре. Соединенные Штаты будируют о пересмотре правил наложения вето, масса всяких вопросов, они хотят реформировать. А ведь ООН возникла после Второй мировой войны и как продолжатель Лиги Наций. Кирилл Казаков:

Которая перед Второй мировой войной просто исчезла. Ирина Новикова:

Да, она исчезла. Поэтому это европейский, скажем так, цивилизационный проект. Точно так же, если, я не скажу, что рушится он и так далее, если возникают вот эти проблемы, то это своего рода начало маленького противовеса ООН. Где правильно мои коллеги говорят, можно решить те вопросы, которые не решаются в ООН, чтобы прислушивались, чтобы разговор шел на равных и так далее.

Кирилл Казаков:

Георгий Васильевич мотает головой, говорит: нет. Георгий Гриц, экономический аналитик:

Давайте не преувеличивать значимость ШОС. ШОС – это не блоковый союз или площадка. На самом деле он все-таки блоковый, там есть совет безопасности, право вето. Права вето в ШОС нет, и не может быть по определению. И вот ответ на ваш вопрос, почему туда стремятся очередь стран. Потому что он не блоковый. Там с разными интересами можно найти собеседника.