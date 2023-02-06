«Странная военная операция». Чем мировая война отличается от мировой прокси-войны?

Новости Беларуси. 6 февраля в 18:30. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу»!

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:

Третья мировая война не идет. Это понятно всем. Кирилл Казаков, СТВ:

В октябре 1939-го тоже были уверены, что Второй нет.

Андрей Богодель:

Давайте посмотрим. 1939 год – тогда Великобритания и Франция объявили войну. Хоть она была и странной: СВО – странная военная операция. Вопрос в другом. Что сегодня происходит? Противостояние двух сторон. Явно стоят Российская Федерация и Украина. Это локальный конфликт. Если посмотреть и за уши притянуть, что Беларусь – сторона конфликта, может, поляков, тогда еле-еле дотянем до регионального конфликта. Но сегодня идут прокси-войны. Скорее всего, это начало первой прокси-мировой войны, которая носит другие целевые установки. Что такое мировая война? Как в физике существует идеальный газ. Его в природе нет, но он берется за единицу, за эталон. Что можно взять за эталон войны? Тотальную войну. Ее тоже никогда не существовало. Это тот эталон, при котором мы можем определить, насколько решительны цели того или иного государства. Насколько решительны цели РФ? Мобилизация 300 тысяч, попытка ограниченным контингентом выполнить задачи. Говорят, Россия использует свои силы максимум на 15-20 %. Это тотальная война? Нет, конечно. Это решительные цели? Нет, конечно.