«Странная военная операция». Чем мировая война отличается от мировой прокси-войны?
Новости Беларуси. 6 февраля в 18:30. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу»!
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:
Третья мировая война не идет. Это понятно всем.
Кирилл Казаков, СТВ:
В октябре 1939-го тоже были уверены, что Второй нет.
Андрей Богодель:
Давайте посмотрим. 1939 год – тогда Великобритания и Франция объявили войну. Хоть она была и странной: СВО – странная военная операция. Вопрос в другом. Что сегодня происходит? Противостояние двух сторон. Явно стоят Российская Федерация и Украина. Это локальный конфликт. Если посмотреть и за уши притянуть, что Беларусь – сторона конфликта, может, поляков, тогда еле-еле дотянем до регионального конфликта. Но сегодня идут прокси-войны. Скорее всего, это начало первой прокси-мировой войны, которая носит другие целевые установки.
Что такое мировая война? Как в физике существует идеальный газ. Его в природе нет, но он берется за единицу, за эталон. Что можно взять за эталон войны? Тотальную войну. Ее тоже никогда не существовало. Это тот эталон, при котором мы можем определить, насколько решительны цели того или иного государства. Насколько решительны цели РФ? Мобилизация 300 тысяч, попытка ограниченным контингентом выполнить задачи. Говорят, Россия использует свои силы максимум на 15-20 %. Это тотальная война? Нет, конечно. Это решительные цели? Нет, конечно.
Не только тактическое ядерное оружие не было применено, очень много чего не применялось вообще. А давайте посмотрим на Украину. Она ведет тотальную войну? Нет. Она тоже мобилизовала максимум один миллион человек.
Кирилл Казаков:
Как там мобилизуют? Там же видно, что все удирают.
Андрей Богодель:
Удирают везде. Неважно, как удирают, главное – как ловят. Подойдя к этому вопросу, мы говорим, что сегодня мировая война еще не началась. А другие 50 государств вряд ли на 1 % напрягаются. 88 танков такое значимое число, сакральное, связанное с Адольфом Гитлером. Поставки этих танков, кресты на танках. Вот это уже прокси-война, которая ведется. Готовят один народ, второй к ненависти друг к другу, к уничтожению друг друга, но пока мировой войны еще нет.
Кирилл Казаков:
Но экономика подстраивается под мировую войну.
Андрей Богодель:
Экономика никогда в жизни не будет движущей силой. Она будет сопутствовать. Политические цели – да.
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