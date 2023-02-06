«Военные делают своё дело». Стоит ли бояться новостей об учениях и поставках оружия в Украину?

Новости Беларуси. 6 февраля в 18:30. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу « По существу »!

Алена Сырова, СТВ : В общем, делаю вывод, что, в принципе, рядовым гражданам Беларуси, которые никак не связаны с военной деятельностью, таким новостям, что где-то прошли какие-то учения, где-то проходит какая-то внезапная проверка, удивляться не стоит. Это становится уже нашей рутиной и необходимостью.

Александр Алесин, независимый военный эксперт:

Пугаться не надо. Это элемент информационного давления на нас. Если о поставке в Украину 14 танков или 10 гаубиц всемирно извещается, адресат – это мы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Но мы должны бояться.

Александр Алесин:

Да, мы должны бояться, поэтому мы должны делать наоборот – не должны бояться.

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:

Мы должны радоваться и понимать, что военные делают свое дело. Делают его хорошо, и пока они его делают, любимый город может спать спокойно.