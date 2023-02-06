«Военные делают своё дело». Стоит ли бояться новостей об учениях и поставках оружия в Украину?
Новости Беларуси. 6 февраля в 18:30. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу»!
Алена Сырова, СТВ:
В общем, делаю вывод, что, в принципе, рядовым гражданам Беларуси, которые никак не связаны с военной деятельностью, таким новостям, что где-то прошли какие-то учения, где-то проходит какая-то внезапная проверка, удивляться не стоит. Это становится уже нашей рутиной и необходимостью.
Александр Алесин, независимый военный эксперт:
Пугаться не надо. Это элемент информационного давления на нас. Если о поставке в Украину 14 танков или 10 гаубиц всемирно извещается, адресат – это мы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Но мы должны бояться.
Александр Алесин:
Да, мы должны бояться, поэтому мы должны делать наоборот – не должны бояться.
Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:
Мы должны радоваться и понимать, что военные делают свое дело. Делают его хорошо, и пока они его делают, любимый город может спать спокойно.
Виктор Тумар, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Вы знаете, хотел сказать про танки. Танки для меня как специалиста в этой сфере – это и есть информационный повод. Потому что, если посмотреть, танки требуют инфраструктуру, их нужно перевезти. Украина – это бывшая советская республика, там были танки массой 45 тонн. «Абрамс» может быть и больше 60 тонн. «Абрамс», по опыту Ирака, может потреблять 16,5 литров на километр керосина. 1 600 литров на 100 километров керосина. И даже экипажи этого танка обучали специально для того, чтобы быстро его заправлять. Если дают батальон, то он должен возить за собой эшелон цистерн – вот это информационный повод. А самый интересный момент скрывается, выдача БМП «Брэдли» и «Мардер» – вот это, по моему мнению, представляет особую опасность. Потому что это быстрые машины, а Украина использует тактику молниеносных ударов.
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