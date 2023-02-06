«Безвластие, мародёрство, бандитизм». В каких случаях могут мобилизовать народное ополчение?

Новости Беларуси. 6 февраля в 18:30. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу « По существу »!

Алена Сырова, СТВ : Да, кстати, что это за идея с народным ополчением кто-нибудь знает? Помните, что речь шла о том, чтобы готовить к случаю, если…

Виктор Тумар, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Народное ополчение – это прекрасная идея. Она возникла, потому что у нас есть территориальная оборона. И, как правило, силы и средства территориальной обороны создаются в районных и областных центрах. То есть наши районные и областные центры защищены. Там есть роты, батальоны – все сделано, поделено по планам. Есть у нас сельские советы, и мы знаем, что на несколько сельских советов есть один участковый. Сама идея нашего Главнокомандующего заключается в чем? Чтобы дать возможность в этих сельских советах защищаться людям. Потому что, когда мы видим – возникает вооруженный конфликт, тогда безвластие, мародерство, бандитизм. И тогда это ополчение может организоваться, и оно охраняет свой дом, свою деревню, свой сельский совет. Естественно, во взаимодействии со всеми органами власти, которые действуют и отвечают на этой территории.

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