Митинги в поддержку пострадавших при землетрясениях в Турции и Сирии прошли в Беларуси

Землетрясение с эпицентром в Турции дало о себе знать в 16 странах. В Беларуси с болью в сердце восприняли все, что натворила стихия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Землетрясение с эпицентром в Турции дало о себе знать в 16 странах. В Беларуси с болью в сердце восприняли все, что натворила стихия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И сегодня, 6 февраля, в Минске люди в знак скорби и сопереживания идут к посольствам Турции и Сирии. В молчаливом и задумчивом поклоне они оставляют розы и гвоздики у спонтанного мемориала. Зажигают лампадки, выражая соболезнования в связи с землетрясением, унесшим множество жизней. Турция более чем дружественная для Беларуси страна. Потому горе ее жителей усиливается многократно.
Вадим Кудин, председатель Советской районной организации РОО «Белая Русь»:
Где бы что ни произошло, в каком уголке мира ни произошло какое-то несчастье, катастрофа, наводнение, пожар, землетрясение, белорусский народ не надо собирать, они сами, наши люди, приходят и проявляют инициативу.
Посол Турции: Беларусь для нас – настоящий друг, который помогает переживать все эти тяготы. Подробности.
Ольга Чемоданова, начальник управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Мы, поверьте, поддерживаем народ Турции, говорим о том, что надо это пережить. Как бы тяжело ни было, мы должны быть сильными, мы должны быть выдержанными в такой ситуации, понимать, что сейчас нужна только максимальная всесторонняя поддержка. И человеческая, и моральная, и техническая, которая понадобится так или иначе на протяжении еще какого-то времени.
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