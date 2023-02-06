Митинги в поддержку пострадавших при землетрясениях в Турции и Сирии прошли в Беларуси

Землетрясение с эпицентром в Турции дало о себе знать в 16 странах. В Беларуси с болью в сердце восприняли все, что натворила стихия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И сегодня, 6 февраля, в Минске люди в знак скорби и сопереживания идут к посольствам Турции и Сирии. В молчаливом и задумчивом поклоне они оставляют розы и гвоздики у спонтанного мемориала. Зажигают лампадки, выражая соболезнования в связи с землетрясением, унесшим множество жизней. Турция более чем дружественная для Беларуси страна. Потому горе ее жителей усиливается многократно.

Вадим Кудин, председатель Советской районной организации РОО «Белая Русь»:

Где бы что ни произошло, в каком уголке мира ни произошло какое-то несчастье, катастрофа, наводнение, пожар, землетрясение, белорусский народ не надо собирать, они сами, наши люди, приходят и проявляют инициативу. Посол Турции: Беларусь для нас – настоящий друг, который помогает переживать все эти тяготы. Подробности.