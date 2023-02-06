«Показатель того, что теперь Китаю развязаны руки». На что может повлиять инцидент со сбитым китайским шаром?

Новости Беларуси. 6 февраля в 18:30. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу»!

Алена Сырова, СТВ:

Интересно наблюдать, касаемо информационных атак, что одно из таких орудий, манипуляций – это обсмеять. Воздушный шар над США. Ну смешно же. Сколько по этому поводу мемов есть в интернете. Такая же история была 1,5-2 года назад. Мы с генералом Игорем Голубом записывали интервью, и он говорил, что провокации – воздушные шары – запускали в сторону Беларуси. Тогда тоже наши оппоненты сильно улыбались, но люди военные говорили, что за такими милыми и легкими вещами скрываются очень серьезные моменты, связанные с разведкой нашей обстановки. Кирилл Казаков, СТВ:

Среагируем, не среагируем, как среагируем.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:

Мы можем говорить про этот шар. Это гибридная или не гибридная война? Там по большому счету пострадал только один человек, его жалко по-человечески – главный метеоролог Китая, его сняли с должности, насколько известно. Кирилл Казаков:

Есть еще генерал Марк Милли, которого обсмеяли, потому что он якобы отказался сбивать шар. Андрей Богодель:

Здесь было смешно всем, кроме американцев. Чтобы понять частное событие, нужно понять, частью чего общего оно является. Тайвань, Пелоси, ее удавшаяся попытка полета туда. Невозможность Китая противостоять этому. И вдруг появление шара. И неуверенность США, что в этой ситуации делать. Что потом последует от этой сверхдержавы в виде Китая? Китай знал: шар будут сбивать. Сбитый шар – это показатель того, что теперь Китаю развязаны руки. Пожалуйста, летите, вы у нас сбили, и мы можем сбить.

Кирилл Казаков:

История с Пелоси, которая садилась на Тайвань. Могли бы сбить. Но тогда бы получилось, что вроде как войну начали. Это прецедент. Андрей Богодель:

Вроде бы да. Но ведь это тоже прецедент. Хотя Китай официально заявлял, что ничего в этом шаре нет, это метеорологическая служба, которая допустила ошибку. Это гибридная или не гибридная война? Кирилл Казаков:

Ну, в эпоху спутников запускать шар – это дергать кого-то за усы.