«Пострадавшая сторона здесь – Европа». Как США получают двойную власть благодаря поставкам вооружения?

Новости Беларуси. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, инфраструктурные объекты натовские войска бомбили в 1999 году в Югославии, ничего нового. У меня другой вопрос: американские и европейские эксперты говорят, что цель главная России о демилитаризации будет выполнена, но немного с другой стороны. Потому что сейчас европейцы и американцы поставляют в Украину столько оружия, которое там просто уничтожается, что скоро демилитаризация доберется до Европы и Америки, потому что они сами все просто отдали. Может, так оно и есть? Что-то тут не так.