«Пострадавшая сторона здесь – Европа». Как США получают двойную власть благодаря поставкам вооружения?
Новости Беларуси. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Смотрите, инфраструктурные объекты натовские войска бомбили в 1999 году в Югославии, ничего нового. У меня другой вопрос: американские и европейские эксперты говорят, что цель главная России о демилитаризации будет выполнена, но немного с другой стороны. Потому что сейчас европейцы и американцы поставляют в Украину столько оружия, которое там просто уничтожается, что скоро демилитаризация доберется до Европы и Америки, потому что они сами все просто отдали. Может, так оно и есть? Что-то тут не так.
Александр Алесин, независимый военный эксперт:
Здесь, как мне кажется, есть скрытый замысел, который на поверхности не лежит. Все дело в том, что, отправляя европейскую технику на убой, США оголяют армии этих государств. Между прочим, Европа отнюдь не безбрежна, существуют противоречия между государствами. И даже слабое противоречие между Польшей и Германией (Польша требует контрибуцию) дополняется противоречием между Грецией и Турцией, этот конфликт может вспыхнуть не сегодня, так завтра в преддверии выборов. Я думаю, что расчет американцев на то, что после того, как они оголят свои армии, они будут вынуждены заказывать военную технику, вооружение и специальное оборудование у Соединенных Штатов Америки.
Кирилл Казаков:
План Маршалла 2.0, но только по-военному?
Александр Алесин:
Да. И причем это будет делаться за счет того, что Америка будет приобретать господство над активами Европы, приобретать активы Европы. И это убивает сразу двух зайцев. С одной стороны армии насыщаются американской техникой, что ставит их сразу под контроль США, потому что армия без обслуживания, ремонта жить не может. И второе – ресурсы государств экономические, финансовые попадают в полное распоряжение Соединенных Штатов. Поэтому я думаю, что пострадавшая сторона здесь – Европа. И, конечно, Украина. Пока Соединенные Штаты, как и во всех мировых войнах до того, в крупных военных конфликтах, выигрывают экономически. Все дело в том, что у них начинается рост в сфере АПК, и в скором времени и общий экономический рост им обещают. Я думаю, что все делается неспроста.
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