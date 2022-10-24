«Где Президент? Он не решил вопрос». Почему белорусская власть не может самостоятельно решать все проблемы?

Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси.

Алена Сырова, СТВ:

Юрий, вы прошли все этапы от 2020 года, немало сделали для демократизации белорусского общества. Мы подошли к тому, что совсем скоро нас ждет единый день голосования, первое в новом формате после принятия обновленной Конституции ВНС. Белорусское общество в полной мере осознает тот груз ответственности, который ляжет на тех, кто окажется в составе этих 1 200 человек, или же мы будем так же все время оглядываться и думать о том, а кто же нам подскажет правильное решение, кто же за нас решит какие-то основные вопросы?

Юрий Воскресенский, политолог:

Вы очень правильно поставили вопрос. Действительно, мера ответственности, к ней люди должны быть готовы, и делегаты в том числе. А у нас же как происходит? Как только какая-то кризисная ситуация, до кризисной ситуации дайте нам полномочия, почему вы все замыкаете на Минск, центральные органы власти, управление на одного человека. Как только кризисная ситуация – где Президент, почему он не решил вопрос? То есть у нас характер власти соответствует менталитету, поэтому это можно изменить только эволюционно. Допустим, если делегаты Всебелорусского народного собрания, которые будут избраны по определенной процедуре, не зададут какой-то новый тренд, новый тон, новые дискуссии, то мы опять будем в случае кризисной ситуации искать глазами Президента, который все разрулит. Хорошо, что он всегда будет с нами. А если он не будет с нами? Вот в этом уязвимость политической системы.

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:

Так уязвимость есть уже сейчас, потому что мы все привыкли к фразе «поддержка курса главы государства». Но дело в том, что сейчас время такое, когда глава государства, давайте честно, занят другими вопросами, стратегическими, во внутренней политике и во внешнем противостоянии. Два, три, пять лет назад при таком росте цен совещание у Лукашенко произошло бы раньше, чем оно произошло в это году. Все-таки цены выросли не за день и не за неделю. Но Александр Григорьевич был объективно занят другими вопросами. Поэтому чем быстрее мы перестроимся с «подготовить какое-то решение на подпись Лукашенко», потому что он тогда перепроверит все, а принять такое решение, которое не будет требовать корректировки со стороны Президента, а Президент просто скажет: молодцы.

Юрий Воскресенский:

Мы сами должны расти и не бояться допустить ошибки, потому что ошибается тот, кто ничего не делает. Сергей Михайлович говорит, как депутаты мониторили цены. Я лично сомневаюсь в этом. Сейчас очень много конкретных примеров, болезненных, который затрагивают весь бизнес – и частный, и государственный. Например, арендодатели. Вы помните, обязали их перевести аренду из валюты в белорусские рубли. И что они сделали? Путем различных ухищрений формул аренда стала еще больше, чем было при привязке к валюте. Вот конкретный кейс.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Президент неоднократно говорил: каждый в нашей стране должен заниматься делом. Если такое произошло, у нас есть достаточно специальных органов, которые должны разруливать. Понятно, что наша главная задача – помогать людям. Вторая – писать законы. Если я сейчас начну копаться (не специалист) в вопросах ценообразования аренды, какой я тогда закон напишу, как завтра люди будут, по каким правилам и нормам, законам жизни жить? Каждый должен заниматься своим делом. У нас есть возможности, у нас достаточно обширные полномочия, чтобы привлечь к решению того или иного вопроса специалистов. То, что мы, в принципе, и делаем. Правильное решение было главой государства принято, когда соответствующая комиссия собралась, разработала инструкцию – сегодня любой может посмотреть и понимать: да, вот мы мониторим цены. Алена Сырова:

Правильное решение главы государства. А где решение тех, кто, как вы говорите, должны каждый на своем месте этим заниматься?