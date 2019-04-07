Стекло vs ПЭТ. Стоит ли возрождать интерес белорусов к стеклянной таре?

Новости Беларуси. Отказ от пластика в пользу стекла и бумаги. Принципиальное решение на высшем уровне принято, сейчас время активных действий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя, наверное, неправильно очерчивать актуальность этой темы страновым масштабом. Вопрос ведь более чем глобальный.

Только за последние 10 лет в мире было произведено больше пластиковых изделий, чем за предыдущее столетие. Общее количество даже страшно представить, если ежеминутно во всем мире используется около миллиона полиэтиленовых пакетов. И лишь 5 % от всего объема пластиковых изделий в конечном итоге перерабатывается и используется повторно. А разлагается пластик от 500 до 1000 лет.

В 2021 году на территории ЕС начнет действовать запрет на одноразовые пластиковые тарелки, контейнеры, стаканы, вилки, ножи, ложки, коктейльные соломки, ватные палочки. С 1 апреля в Грузии запрещено производить, использовать и импортировать полиэтиленовые пакеты. В нашей стране принята директива № 7, в которой говорится о поэтапном снижении количества полиэтиленовой упаковки и замещении ее упаковкой безопасной, в том числе из стекла и бумаги.

Его аксессуары всегда продуманы. С собой многоразовая чашка и обязательно холщовая авоська. Эти предметы помогают соблюдать экологический нейтралитет и отказаться от легкомысленного пользования одноразовыми упаковками. Ведь жизнь того же стаканчика для кофе или пакетика для пирожка, увы, коротка. А судьба предопределена – пополнить горы мусорного полигона.

Владимир Зуев, руководитель эколого-краеведческого общественного объединения «Неруш»:

Я стараюсь переходить на то, что служит многоразово. Полиэтилентерефталаты при производстве не очень хороши, я как химик знаю. Доказано, что в ряде случаев некоторые напитки, содержащие органические вещества, – даже консерванты, например, бензоат – при воздействии с ПЭТ-материалом могут менять свою химическую природу. То есть происходят какие-то реакции.

Игорь Шустов, первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:

Запретов не будет, это не наш метод, не наш путь. Беларусь мировой тренд сокращения производства и потребления нерациональных предметов химического происхождения поддержала. Национальная стратегия устойчивого развития хоть и предусматривает глобальные решения, но сперва детально решили взяться за терапию замещения так прочно засевших на белорусских прилавках ПЭТ-бутылок на стеклотару.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Стекло против пластикового конкурента. Для того, чтобы найти реквизит для съемки, пришлось обойти не один прилавок. А стекло брали из России, в Беларуси таких просто нет. Сейчас проведем свое исследование и узнаем, за что голосуют покупатели.

Идея благая, да вот как подступиться к, казалось бы, простому маневру? Это не просто из бутылки в бутылку перелить. Чтобы ЭКОлогия и ЭКОномика здесь стали родственными понятиями, нужно разрешить непростые задачи. Сейчас в стране стеклотара в питьевом сегменте занимает около 1 %. Чего скрывать, продукт в такой упаковке позиционируется премиальным и стоит дороже. Да и лишь три предприятия безалкогольной отрасли разливают воду и напитки в такие емкости. Вытеснит ли стеклотара привычный ПЭТ-сегмент в Беларуси? Разбираемся вместе

Старые добрые законы рынка: спрос рождает предложение. Как правило, работа завязана на заявках. Вот и получается, что частенько линии, где наливают в стекло, находятся в «длительном отпуске». Готовы ли белорусы перейти с ПЭТ-упаковки на стекло, и когда это произойдёт? Рассказывает Александр Швец А это компания – одна из самых популярных в Беларуси – производит минеральную, питьевую воды и напитки. В ассортименте – десятки позиций. Качественный состав лечебно-столовой даже превосходит всемирно известные бренды.

Что уж говорить, наша страна обладает стратегическими запасами питьевой воды. Кстати, экспортный потенциал наших водных ресурсов оценивается в 4 миллиарда долларов. Эта компания известна и в Европе. Продукция оккупировала даже прилавки Барселоны.

Ольга Куделко, советник генерального директора по качеству выпускаемой продукции предприятия по производству минеральной воды и безалкогольных напитков:

Упаковка, согласно схеме технохимконтроля, утвержденной на предприятии, обязательно контролируется по показателям безопасности. «Стекольный» посыл восприняли здесь не в штыки, но в бизнесе хрупкость разбивается о выгоду.

Михаил Шпыров, первый заместитель генерального директора предприятия по производству минеральной воды и безалкогольных напитков:

В первую очередь, конечно же, глобальные инвестиции, потому что минимальный набор оборудования – начиная от 10 миллионов евро. Сегодня в Беларуси стеклянной бутылки, которая устраивала бы нас и по цене, и по качеству, нет. Мы вынуждены будем импортировать эту бутылку из-за рубежа.

Как заменить ПЭТ-упаковку на стекло, чтобы не шокировать ценой продукта? Вопрос обсуждали бизнесмены и производители Возрождение популярности стеклотары как импульс для белорусских стекольщиков.

Юрий Скрипко, генеральный директор ОАО «Гродненский стеклозавод»:

Я думаю, что мы за неделю справимся с годовым заказом. Если нужно произвести какую-то эксклюзивную тару, потребуется купить европейское сырье. Они очень дорогостоящие. Мы ее сделаем. Но нужно ли будет платить такую цену?

Анатолий Шагун, начальника управления ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Стеклянная тара сегодня собирается значительно лучше, чем ПЭТ. Около 50 % собирается. По ПЭТу – 30 %.

Пластиковая бутылка, по сути, одноразовая в пищевом обороте. Нет, бывшие литрушки-полторашки вторично перерабатывают и происходит реинкарнация, скажем, в пластиковые грабли или тазы, а вот стеклянная тара – продукт бесконечного перерождения. И начинается одно здесь. Изо всех мусорок и приемных пунктов Беларуси б/у бутылки направляются сюда. Автоматическая линия тару отфильтровывает и разделяет стеклобой по цвету.

Владислав Романовский, начальник производственного участка ГО «Белресурсы»:

Здесь можем наблюдать нашу готовую продукцию, разделенную по ответственности на белое, зеленое и коричневое. Этот продукт мы отгружаем на стекольные заводы и он используется для производства стеклянной тары. На производственном участке перерабатывается в год порядка 90 тысяч тонн смешанного стеклобоя. В рамках производственной линии мощность позволяет увеличить переработку до 120 тысяч тонн в год. Кстати, новые бутылки на 70 % состоят из старых. Вот такой замкнутый круг и продолжительная жизнь стекла. Конечно, унификация стеклоформ, то есть производство шаблонных бутылок, не только упростит и удешевит производство, но и позволит вернуться и к многооборотной таре. И здесь можно поностальгировать о тех временах, когда все повально сдавали бутылки. А можно и перенять европейский опыт депозитарной системы.

Вот так выглядит единственный в Беларуси опытный образец таромата. Агрегат-троглодит поедает бутылки, переваривает и выдает чек, который можно будет либо обналичить, либо списать при покупках в магазине. Сейчас проект указа о депозитной системе тары в разработке. Вполне вероятно, что она заработает уже в 2020 году, а примерная залоговая стоимость бутылки напитка или сока будет в размере 20 копеек.