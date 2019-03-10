«Это заповеди, по которым жить дальше ЖКХ». В сути Директивы № 7 разбираемся с министром ЖКХ

Новости Беларуси. Подробнее о Директиве № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» в программе «Неделя» рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов. Юлия Огнева, СТВ:

Александр Александрович, повод для нашего интервью известен – это директива, которая была подписана Президентом на этой неделе. Скажите, ведь такой документ принимается впервые, насколько я знаю, именно по жилищно-коммунальному хозяйству. Почему, в чем необходимость и вообще, что это за документ?

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Действительно, директива по жилищно-коммунальному хозяйству принимается впервые и по сути это очень долгожданный документ, системный, программный, который закрепляет выводы и результаты семинар-совещания, который проходил в октябре 2017 года. Фактически прошло больше года после проведения этого семинара, то есть те решения, которые были там выработаны, они апробированы, оправдали себя на практике. И сегодня это закрепляется в нормативно-правовом акте. Если говорить по сути, то это заповеди, по которым жить дальше жилищно-коммунальному хозяйству. Юлия Огнева:

Насколько я понимаю, шесть основных разделов, да? Давайте по очереди. Вот первый – это повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Что в этой части, к чему с сегодняшнего дня будете стремиться? Александр Терехов:

Самое главное, как и в любом деле, всё должно начинаться с договора. Появляется договор – появляется и ответственность сторон. Появляется ответственность сторон – значит, мы за этим тут же тянем необходимость подтверждения объемов и качества оказываемых услуг.

Вводя ту службу заказчика, которая сегодня есть в Минске и стала уже появляться в республике, мы говорим о том, что появляется уполномоченный орган, который работает от лица жильца, от лица населения, который подтверждает выполненные работы или невыполненные. Если невыполненные, значит, применяются штрафные санкции к подрядчику. Юлия Огнева:

Но так ли это, что теперь служба заказчика будет во всей республике? Насколько я знаю, раньше не все областные центры хотели ее вводить. Александр Терехов:

Сегодня это фактически поручение на уровне указа, поэтому это не обсуждается. Юлия Огнева:

До какого времени вы рассчитываете, что вся республика будет включена в этот процесс? Александр Терехов:

Я уверен, что с 1 января 2020 года эта директива заработает в полном объеме на территории всей страны. Юлия Огнева:

В документе написано, что оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, уборке, лифтам, ТКО будет осуществляться на конкурентной основе. Значит ли это, что вы будете активнее привлекать частный бизнес к оказанию этих услуг?

Александр Терехов:

Это необязательно должен быть частный бизнес, но самое главное – это действительно создать определенную конкуренцию, в том числе и между государственными организациями, которые в борьбе за потребителя будут предлагать наиболее лучшие условия, что касается как в ценовом диапазоне, так и в диапазоне оказания услуги. Вы сейчас перечислили основные жилищно-коммунальные услуги, а ведь речь ведется и о дополнительных жилищно-коммунальных услугах. Сегодня этот рынок не упорядочен. То, что прописано в директиве, направлено на упорядочение рынка дополнительных услуг. Дополнительные жилищно-коммунальные услуги, мы говорим, это не основная вотчина организации ЖКХ. Пожалуйста, можешь сделать дешевле, можешь оказать более качественно – приходи на этот рынок. Но это всё должно быть под эгидой управляемости этого рынка.

Юлия Огнева:

Многих, мне кажется, отпугивают эти планово-расчетные цены? Александр Терехов:

Нет, по сути, планово-расчетные цены – это тот механизм финансирования, который позволил нам управлять затратами, сдерживать рост затрат и выйти по большинству жилищно-коммунальных услуг, кроме отопления, на полновесную цену. При этом мы добиваемся роста заработной платы для своих специалистов, потому что мы понимаем, что классный специалист должен получать хорошую заработную плату. Но при этом мы обеспечили не повышение тарифов с этого года. Те организации, которые правильно встроились и правильно понимают эту технологию или этот механизм финансирования, сегодня очень успешно в финансовом плане себя чувствуют. За 2018 год убыточных организаций в отрасли стало фактически в два раза меньше – их всего лишь 13. Юлия Огнева:

Из какого количества? Александр Терехов:

Из более 400 организаций. Юлия Огнева:

Улучшение работы с населением. Что здесь имеется в виду? Александр Терехов:

Директива впервые закладывает такие моменты, как публичность принимаемых решений. Юлия Огнева:

Как вы это видите?

Александр Терехов:

Очень просто: допустим, раз в квартал председатель райисполкома объявляет, что будет обсуждение такого-то проекта. Учитывая, что существует общество защиты прав потребителя, мы считаем, что такое же общественное объединение должно быть и по защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Но не хватает такого экспертного сообщества, которое могло бы донести до исполкома в поддержку человека то, что человек прав. Юлия Огнева:

Еще один показатель – качество питьевой воды. В документе написано, что к 2025 году 100 % потребителей будет ею обеспечено. Александр Терехов:

Сегодня реализуется четвертый этап программы «Чистая вода». Мы создаем экономически невыгодные условия для организаций ВКХ – поставлять некачественную воду. За счет чего? Принято решение о поэтапном экономическом или финансовом, скажем так, наказании организаций за то, что они не принимают мер по реализации, для того, чтобы поставить людям чистую воду. В этом году 10%-ная скидка, они обязаны будут предоставить, если вода некачественная. В следующем году – 20%-ная скидка и на третий год скидка достигнет 30 %. Для любого водоканала создается экономический механизм стимулирования или понуждения его к тому, чтобы организация оказывала качественные услуги. Юлия Огнева:

В директиве записано: до 1 декабря 2019 года определить порядок формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и юридических лиц. Значит ли это, что система будет меняться?

Александр Терехов:

Почему такая запись появилась? Вернемся к планово-расчетным ценам. Фактически сегодня определены условия, что формирует себестоимость. Потому что возникают многие домыслы и критику мы слышим о том, что непрозрачное тарифообразование. Три года финансирует организация по планово-расчетным ценам, где всё прописано досконально: начиная от норм расхода материалов, нормирования труда, нормирования расходов на электроэнергию, нормирования затрат на начисление на амортизацию, инвестиционная составляющая, налоговая составляющая… То есть структура себестоимости абсолютно прозрачна. Мы посчитали, что будет правильно, что этот механизм планово-расчетных цен переродился в порядок формирования тарифной политики. Юлия Огнева:

Фактически, будет закреплена нынешняя система в документе? Александр Терехов:

Возможно, она будет усовершенствована с учетом опыта Министерства антимонопольного регулирования. Юлия Огнева:

Что касается финансов: безналичные и жилищные субсидии – планируются ли здесь какие-то новации? Александр Терехов:

За прошлый год поддержка была оказана более чем 30 тысячам домашних хозяйств, то есть семьям на сумму более 1 миллиона 150 тысяч рублей. Эта система работает, как в любом механизме возможны шлифовки, уточнения, чтобы она оказывалась адресно. Мы держим руку на контроле, но самое главное, что закреплено в директиве – продолжение ее оказания. Важно, что более 95 % этой поддержки оказывается без хождения людей со сбором справок, то есть по выявительному принципу. Созданы такие базы данных, которые позволяют начислять поддержку без заявления гражданина. Юлия Огнева:

Скажите, каких-то конфликтных ситуаций не возникает? Всё работает, как часики?