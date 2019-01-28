Вытеснит ли стеклотара привычный ПЭТ-сегмент в Беларуси? Разбираемся вместе

Новости Беларуси. Беларусь постепенно откажется от пластиковой тары – это мировая тенденция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь постепенно откажется от пластиковой тары – это мировая тенденция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в Минске ежегодно потребляют около миллиарда полиэтиленовых пакетов: более 400 на каждого жителя. А еще пластиковые бутылки, пластмассовые стаканчики и масса того, что аукнется нашим потомкам лет через 200. Не единожды на эту проблему обращал внимание и Президент. Начать непростой путь Александр Лукашенко предлагает с розлива обычной питьевой воды в стеклянные бутылки, ведь мощностей отечественной промышленности предостаточно. Анастасия Дехтяр изучила вопрос.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
Так прочно засевшая в последние годы на прилавках питьевой индустрии ПЭТ-бутылка и ее стеклянная коллега. Кстати, чтобы столкнуть интересы и найти реквизит, нам пришлось объехать не один магазин в поисках вот этого экземпляра. Попытаемся разобраться, за каким продуктом будущее.
68-летний пенсионер Виктор летом предпочитает дачный фронт, а вот зимой и не помышляет становиться генералом диванных войск. И дело не в меркантильных соображениях: мужчина ежедневно выполняет и санитарную миссию, и экологическую.
– А где вы собираете эти бутылки?
– Вот там, там, там. Прошелся, делать нечего.
– А сами, например, если покупаете в магазине, больше любите из стеклянной тары или из пластмассовой?
– Пластмассовая вредно, я считаю.
Только в Минске работает несколько десятков заготовительных пунктов многооборотной стеклотары. И это не пережиток прошлого – вспомнить хотя бы советское время, когда «все сдавали». Сейчас такая процедура не менее популярна. Буквально за два часа работы в этом маленьком приемнике уже приняли полтонны стекла.
Николай Кравченя, приемщик стеклотары:
Не выбрасывает никто. Носят. А некоторые приходят – не хотят сдавать –оставляют просто возле приемного пункта.
Ольга Сазонова, начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Проблема пластмассовой упаковки, тары очень остро стоит в целом в мировом масштабе. Ежегодно производится порядка 200 миллионов тонн полимерной продукции, и эти объемы постоянно растут – порядка 10 % ежегодно.
Приверженность экологическим трендам не раз демонстрировала Беларусь. И это не модные слова, а реальные действия, в том числе вписанные в национальную стратегию Целей устойчивого развития. Неоднократно Президент Беларуси обозначал: считает необходимым постепенно отказываться от вредной для окружающей среды пластиковой тары.
Дмитрий Черноморец, директор по развитию компании, занимающейся разработкой новых продуктов:
Сегодня есть много способов это сделать. Даже с помощью налогов эту проблему тоже можно урегулировать. Например, дополнительный налог на продукты, которые реализуются именно в ПЭТ-упаковке, может частично субсидировать стоимость стеклянной тары.
Второй способ – создать инфраструктуру, которая позволит покупателям очень легко делать рециклинг своей тары. То есть сдал – получил, сдал – получил.
Третий вариант – это стимулирование использования собственной тары. То есть уходим от пластиковых пакетов, используем матерчатые шопперы.
«Стеклянный маневр» не должен резко покачнуть пищевую промышленность. Ведь альтернатива ПЭТ-продукции в нашей стране есть – работает несколько производителей стеклянной посуды.
В этом цеху работа не останавливается никогда, сложный технологический процесс идет круглосуточно. Варка, формовка, отжиг, контроль. В итоге песок, мел, сода и битое стекло превращаются вот в такие кристально прозрачные банки и бутылки. Эту продукцию знают не только в Беларуси, но и у соседей (в том числе и Евросоюзе). Пресловутое сочетание цены и качества.
У каждой баночки мы проверяем высоту и овальность венчика.
Ежемесячно предприятие производит около 8 миллионов тонн банок и бутылок. Цифра внушительная, но не предельная. Через несколько месяцев здесь проведут очередную модернизацию – отремонтируют печь. Мощности увеличатся почти на треть. Как раз чтобы обеспечить производителей минеральной и питьевой воды стеклянной тарой.
Денис Юрченко, директор филиала «Елизово» Гродненского стеклозавода:
При поступлении заказов по необходимости производства стеклянной тары для минеральных напитков наше предприятие готово и осуществлять выпуск данной продукции, и выполнить все пожелания, в том числе наших отечественных заводов.
А это предприятие, где, собственно говоря, в стеклянную тару разливают лимонады, питьевую и минеральную воду. Правда, сейчас линия в трудовом отпуске. Заказов на напитки в стеклянной таре нет, чего не скажешь про соседний цех – выдувают по тысяче ПЭТ-бутылок в час. Линию, где работают со стеклом, запускают в общей сложности на две недели в год. В 2018-м здесь закупорили 45 тысяч литров, хоть мощности позволяют в 10 раз больше.
Валентина Цыбульская, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ликеро-водочного завода:
Спрос формирует предложение. Соответственно, мы ориентированы на покупателей. Мы воду минеральную в стекле разливаем с 2011 года на нашем предприятии. Разливается она у нас в бутылки номинальными объемами 0,33 и 0,75 литра.
Переход на стеклянную тару в пищевой промышленности – дело однозначное. Цена-качество, спрос-предложение – маркеры, формирующие рыночные отношения. И здесь государственное регулирование всех участников процесса явно должно привести к общему знаменателю. Ведь, по сути, главная цена – здоровье белорусов, глобальнее – на кону вся планета.