Вытеснит ли стеклотара привычный ПЭТ-сегмент в Беларуси? Разбираемся вместе

Новости Беларуси. Беларусь постепенно откажется от пластиковой тары – это мировая тенденция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Минске ежегодно потребляют около миллиарда полиэтиленовых пакетов: более 400 на каждого жителя. А еще пластиковые бутылки, пластмассовые стаканчики и масса того, что аукнется нашим потомкам лет через 200. Не единожды на эту проблему обращал внимание и Президент. Начать непростой путь Александр Лукашенко предлагает с розлива обычной питьевой воды в стеклянные бутылки, ведь мощностей отечественной промышленности предостаточно. Анастасия Дехтяр изучила вопрос.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Так прочно засевшая в последние годы на прилавках питьевой индустрии ПЭТ-бутылка и ее стеклянная коллега. Кстати, чтобы столкнуть интересы и найти реквизит, нам пришлось объехать не один магазин в поисках вот этого экземпляра. Попытаемся разобраться, за каким продуктом будущее.

68-летний пенсионер Виктор летом предпочитает дачный фронт, а вот зимой и не помышляет становиться генералом диванных войск. И дело не в меркантильных соображениях: мужчина ежедневно выполняет и санитарную миссию, и экологическую.

– А где вы собираете эти бутылки?

– Вот там, там, там. Прошелся, делать нечего.

– А сами, например, если покупаете в магазине, больше любите из стеклянной тары или из пластмассовой?

– Пластмассовая вредно, я считаю.

Только в Минске работает несколько десятков заготовительных пунктов многооборотной стеклотары. И это не пережиток прошлого – вспомнить хотя бы советское время, когда «все сдавали». Сейчас такая процедура не менее популярна. Буквально за два часа работы в этом маленьком приемнике уже приняли полтонны стекла.

Николай Кравченя, приемщик стеклотары:

Не выбрасывает никто. Носят. А некоторые приходят – не хотят сдавать –оставляют просто возле приемного пункта.

Ольга Сазонова, начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Проблема пластмассовой упаковки, тары очень остро стоит в целом в мировом масштабе. Ежегодно производится порядка 200 миллионов тонн полимерной продукции, и эти объемы постоянно растут – порядка 10 % ежегодно.

Приверженность экологическим трендам не раз демонстрировала Беларусь. И это не модные слова, а реальные действия, в том числе вписанные в национальную стратегию Целей устойчивого развития. Неоднократно Президент Беларуси обозначал: считает необходимым постепенно отказываться от вредной для окружающей среды пластиковой тары.

Дмитрий Черноморец, директор по развитию компании, занимающейся разработкой новых продуктов:

Сегодня есть много способов это сделать. Даже с помощью налогов эту проблему тоже можно урегулировать. Например, дополнительный налог на продукты, которые реализуются именно в ПЭТ-упаковке, может частично субсидировать стоимость стеклянной тары. Второй способ – создать инфраструктуру, которая позволит покупателям очень легко делать рециклинг своей тары. То есть сдал – получил, сдал – получил. Третий вариант – это стимулирование использования собственной тары. То есть уходим от пластиковых пакетов, используем матерчатые шопперы. «Стеклянный маневр» не должен резко покачнуть пищевую промышленность. Ведь альтернатива ПЭТ-продукции в нашей стране есть – работает несколько производителей стеклянной посуды.

В этом цеху работа не останавливается никогда, сложный технологический процесс идет круглосуточно. Варка, формовка, отжиг, контроль. В итоге песок, мел, сода и битое стекло превращаются вот в такие кристально прозрачные банки и бутылки. Эту продукцию знают не только в Беларуси, но и у соседей (в том числе и Евросоюзе). Пресловутое сочетание цены и качества.

У каждой баночки мы проверяем высоту и овальность венчика. Ежемесячно предприятие производит около 8 миллионов тонн банок и бутылок. Цифра внушительная, но не предельная. Через несколько месяцев здесь проведут очередную модернизацию – отремонтируют печь. Мощности увеличатся почти на треть. Как раз чтобы обеспечить производителей минеральной и питьевой воды стеклянной тарой.

Денис Юрченко, директор филиала «Елизово» Гродненского стеклозавода:

При поступлении заказов по необходимости производства стеклянной тары для минеральных напитков наше предприятие готово и осуществлять выпуск данной продукции, и выполнить все пожелания, в том числе наших отечественных заводов.

А это предприятие, где, собственно говоря, в стеклянную тару разливают лимонады, питьевую и минеральную воду. Правда, сейчас линия в трудовом отпуске. Заказов на напитки в стеклянной таре нет, чего не скажешь про соседний цех – выдувают по тысяче ПЭТ-бутылок в час. Линию, где работают со стеклом, запускают в общей сложности на две недели в год. В 2018-м здесь закупорили 45 тысяч литров, хоть мощности позволяют в 10 раз больше.

Валентина Цыбульская, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ликеро-водочного завода:

Спрос формирует предложение. Соответственно, мы ориентированы на покупателей. Мы воду минеральную в стекле разливаем с 2011 года на нашем предприятии. Разливается она у нас в бутылки номинальными объемами 0,33 и 0,75 литра.