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Борьба за экологию. В Грузии вступил в силу запрет на пластиковые пакеты

02 апреля 2019 08:46
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Новости Грузии. В Грузии вступил в силу запрет на производство, импорт и реализацию полиэтиленовых пакетов любой толщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борьба за экологию. В Грузии вступил в силу запрет на пластиковые пакеты-1

Так власти страны пытаются бороться с загрязнением окружающей среды. Нарушителям нового закона грозит штраф почти в 200 долларов и конфискация товара.

Борьба за экологию. В Грузии вступил в силу запрет на пластиковые пакеты-4

Уже около 40 стран по всему миру ввели запрет или ограничение на продажу и производство пластиковых пакетов. А в Евросоюзе к 2021 году планируется полностью отказаться от одноразовой посуды.

# Экология # Фотофакт

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