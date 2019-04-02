Борьба за экологию. В Грузии вступил в силу запрет на пластиковые пакеты

Новости Грузии. В Грузии вступил в силу запрет на производство, импорт и реализацию полиэтиленовых пакетов любой толщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так власти страны пытаются бороться с загрязнением окружающей среды. Нарушителям нового закона грозит штраф почти в 200 долларов и конфискация товара.

Уже около 40 стран по всему миру ввели запрет или ограничение на продажу и производство пластиковых пакетов. А в Евросоюзе к 2021 году планируется полностью отказаться от одноразовой посуды.